Răzvan Lucescu, prima reacție despre barajul Turcia – România! Fiul selecționerului a dat verdictul: „Fără asta, nu ajungem la Mondial”

Răzvan Lucescu a venit la Super Gala Fanatik 2025 și a vorbit despre viitorul echipei naționale, care urmează să joace în play-off, în Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială.
Mihai Alecu
09.12.2025 | 16:33
Răzvan Lucescu, premiat „Antrenorul anului” la Super Gala Fanatik 2025 Foto: Fanatik
Tehnicianul lui PAOK, cel care reușește să aibă rezultate foarte bune la trupa din Grecia, a vorbit la Super Gala Fanatik 2025 despre borna pe care a atins-o la Salonic.

Răzvan Lucescu a ajuns la 200 de victorii pe banca lui PAOK

Răzvan Lucescu, care a bifat victoria cu numărul 200 pe banca lui PAOK, s-a declarat fericit de borna pe care a atins-o, mai ales că a intrat în istoria echipei.

„Când vin la București sunt momente în care mă relaxez. Satisfacțiile pe care le avem compensează cu stresul. A fost un an complicat, dur, dar și un an cu momente multe frumoase, speciale. În Europa League trebuie să te gândești la fiecare punct, nu poți să-ți faci calcule. Sigur, o victorie ne-ar îndrepta către o calificare.

Nu a fost ceva special (n.r. victoria cu numărul 200 pe banca lui PAOK) până la momentul în care am fost luat prin surprindere de acea mini festivitate pe care mi-au organizat-o conducătorii și jucătorii. A fost ceva special după, fac parte din istoria unui club important. Sigur, în continuare am obiectivele mele, ambițiile mele, dar aceste statistici mă ajută să am încredere și să merg înainte”, a spus Răzvan Lucescu la Super Gala Fanatik 2025.

Cum vede Răzvan Lucescu lupta pentru calificarea la Cupa Mondială

Echipa națională, condusă de Mircea Lucescu, va avea o misiune foarte grea contra Turciei, crede Răzvan Lucescu. Acesta e de părere că adversarul tricolorilor se află în cea mai bună perioadă posibilă din punct de vedere al valorii pe care o au jucătorii actuali.

„Nici nu am avut timp să analizez grupa posibilă de la Mondial. Hai să ne concentrăm la play-off, să nu ne gândim departe. Contează următorul meci. Fără două victorii în play-off, nu ajungem la Mondial, deci nu are rost să vorbim. E un adversar foarte complicat Turcia, un adversar care acum trece prin momentul cel mai bun la nivel de echipă națională, chiar dacă o dată au fost între primele 4 la Mondial.

Nu va fi ușor, pentru că și atmosfera de acolo e una fierbinte. Mai sunt 3 luni, 3 luni și jumătate, se pot întâmpla lucruri, accidentări, jucători care pot ieși din formă. Nu au baza de selecție cum există la alte naționale, cum e la Spania, Franța, să zicem. Așa că ei se bazează pe jucătorii pe care îi știm”, a mai spus Răzvan Lucescu.

România, grupă accesibilă dacă se califică la Cupa Mondială

Dacă va învinge naționala Turciei, atunci România va avea încă un meci de baraj, tot în deplasare. Tricolorii vor juca cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo. Încă un succes al elevilor lui Mircea Lucescu și atunci naționala noastră va reveni la Mondial, pentru prima dată din 1998, când a participat la ediția din Franța.

Acum, dacă se califică, România va avea parte de o grupă accesibilă la turneul din Statele Unite, Canada și Mexic. Tragerea la sorți a decis că România s-ar putea duela la turneul final cu Statele Unite, Australia și Paraguay.

