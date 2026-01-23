Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Răzvan Lucescu, prima reacție după PAOK – Betis Sevilla 2-0: „Totul e posibil când crezi cu adevărat!". Exclusiv

Răzvan Lucescu a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK, după succesul formidabil din PAOK - Betis Sevilla 2-0
Mihnea Ştefan
23.01.2026 | 12:15
Razvan Lucescu prima reactie dupa PAOK Betis Sevilla 20 Totul e posibil cand crezi cu adevarat Exclusiv
Răzvan Lucescu, reacție pentru FANATIK după PAOK - Betis Sevilla 2-0 Foto: colaj Fanatik
Răzvan Lucescu a reușit un nou succes european de răsunet. A învins-o pe Betis Sevilla, 2-0, în runda a șaptea din grupa principală a Europa League.

Răzvan Lucescu îndeamnă la echilibru după PAOK – Betis Sevilla 2-0

În penultimul meci din grupa principală a Europa League, PAOK a primit vizita lui Betis Sevilla. Golurile marcate de Andrija Zivkovic și Giorgos Giakoumakis, în minutele 67 și 88, i-au făcut pe greci să bifeze o nouă victorie europeană de senzație.

Succesul de pe teren propriu a propulsat echipa pregătită de Răzvan Lucescu pe locul 12 în Europa League, cu 12 puncte obținute în 7 meciuri, și i-au dat șansă să obțină calificarea directă în optimile competiției, cu 3 puncte obținute în deplasare la Lyon, ocupanta primului loc, cu 18 puncte.

Antrenorul român, într-o discuție cu Gabi Safta în exclusivitate pentru FANATIK, a îndemnat la calm și echilibru după victoria cu Betis. Conștient de valoarea lui Lyon, Lucescu Jr. a mărturisit că fotbalul îi răsplătește numai pe cei muncitori, luptători și încrezători în șansa lor.

„E o seară perfectă pentru noi. E victorie, e o victorie venită după un meci controlat, o victorie obținută în fața unui adversar dificil, un adversar care vine din Spania, un adversar care nu pierduse de foarte mult timp în Europa. Și este, în primul rând, calificare în faza următoare. Ne dă posibilitatea de a ne duce la Lyon și de a juca acolo.

În fotbal totul este posibil atunci când crezi cu adevărat și te lupți puternic. Va fi greu la Lyon. Este o echipă foarte bună, pe primul loc în Europa, dar probabil că și preocupările lor vor fi îndreptate mai mult către campionat. Norocul este de partea celor care cred și se luptă.

Noi trebuie să fim concentrați pe ceea ce vine. Noi, antrenorii, trebuie să înțelegem și să prindem foarte corect momentele următoare și să păstrăm un anumit echilibru pentru că suntem la jumătatea anului competițional”, a declarat Răzvan Lucescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

PAOK, parcurs excelent cu Răzvan Lucescu în Europa League și campionat

Betis Sevilla nu a fost singurul colos pe care Răzvan Lucescu l-a învins în acest sezon european. La finalul lunii octombrie, anul trecut, PAOK a câștigat un meci nebun în Franța, cu Lille, 4-3, ca două săptămâni mai târziu să o spulbere pe Young Boys Berna în Grecia, cu un categoric 4-0.

De asemenea, elevii lui Răzvan Lucescu merg ceas și în campionat. După 17 etape, gruparea din Salonic se află pe primul loc, cu 41 de puncte, la egalitate cu AEK, dar cu un golaveraj mai bun, și la 2 puncte peste Olympiacos.

