Răzvan Lucescu, primele declarații după plecarea de la PAOK: „Ăsta este singurul regret”

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Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a despărțit în mod surprinzător de PAOK, iar acum a oferit pentru presa din Grecia primele declarații ample după producerea acestui moment. În principal, antrenorul român a dorit să transmită că rămâne cu foarte multe lucruri bune după acest al doilea mandat al său pe „Toumba”. Pe de altă parte însă, fostul selecționer al României a exprimat cu această ocazie și un regret pe care îl are.

Ce a spus Răzvan Lucescu despre plecarea de la PAOK Salonic

Este vorba despre faptul că totul s-a întâmplat foarte repede, astfel încât nu a avut timpul necesar pentru a-și lua rămas bun de la suporterii echipei din Salonic așa cum consideră el că s-ar fi cuvenit. „Sunt fericit pentru ceea ce am realizat aici la PAOK. Sunt fericit pentru momentele fantastice pe care le-am trăit la PAOK. Sunt fericit pentru trofeele pe care le-am câștigat împreună. Singurul lucru, singurul regret pe care îl am este că mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas bun de la fanii lui PAOK.

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Au fost oameni care au creat această negativitate în aceste momente. A fost o nebunie ce s-a întâmplat în acele trei, patru săptămâni de vacanță. Cel mai normal mod ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna, să ne îmbrățișăm. Să-i mulțumesc domnului Savvidis. El este persoana care m-a făcut să trăiesc această perioadă”, a spus Răzvan Lucescu la emisiunea Fox Insider de pe foxbet.gr, citat de jurnaliștii de la

Răzvan Lucescu nu și-a dorit să plece de la PAOK

Această despărțire poate fi catalogată în mare măsură drept una surprinzătoare, întrucât în urmă cu aproximativ o lună, atunci când s-a vorbit destul de mult în spațiul public despre faptul că , el a fost cel care a insistat pe ideea că mai avea un an de contract cu PAOK și astfel simțea la acel moment că nu ar fi bine să plece în această vară, tocmai pentru a nu risca să strice relația excelentă pe care a avut-o în tot acest timp cu cei de acolo, în primul rând cu fanii.

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„Hai să închidem rapid subiectul ăsta. Mai am un an de contract. Sunt de prea mult timp acolo. Am construit o relație foarte profundă cu acest oraș, cu această echipă, cu lumea de acolo. Nu îmi permit să fac lucruri care i-ar întrista, orice ar fi. Deci mai am un an de contract și asta este. După aceea, este un patron care ia decizii. Vom vedea”,