Răzvan Lucescu, primit cu huiduieli de fanii lui FCSB la sosirea pe Arena Națională: ”Un antrenor fake! Mai ești și român”

Legat de meciul tur, Răzvan Lucescu a fost de părere că PAOK a fost superioară din toate punctele de vedere față de FCSB. A , în urma căreia Taison a fost eliminat, pentru că grecii au fost învinși.

Fanii FCSB l-au huiduit pe Răzvan Lucescu

”E simplu. Am jucat 10 contra 11 în repriza a doua. Am făcut două greșeli, una la o fază fixă și încă una. Este o victorie fake. Am avut o primă repriză fantastică pentru nivelul acestei competiții.

ADVERTISEMENT

Am preluat conducerea și am avut mai multe șanse de a marca al doilea gol, dar ăsta e fotbalul. Calificarea rămâne deschisă, va fi decisă la București”, a fost declarația lui Răzvan Lucescu, după meciul tur care i-a înfuriat pe fanii campioanei României.

Tehnicianul român a lui PAOK Salonic nu a avut parte de o primire prea frumoasă pe Arena Națională, acolo unde se va disputa meciul cu FCSB, din returul play-off-ului pentru optimile Europa League.

ADVERTISEMENT

”Fake-ule, antrenor fake! Faci de rușine fotbalului românesc, băi, fake-ule, mă! Rușine să îți fie. Mai ești și român”, au strigat fanii nervoși la Arena Națională, când Răzvan Lucescu a coborât din autocar.

Peluza Nord îl va respecta pe Răzvan Lucescu

Incidentul minor petrecut cu doar o oră înainte de startul întâlnirii a fost unul izolat. Liderul peluzei Nord, Gigi Mustață, a precizat în direct la FANATIK SUPERLIGA că al grupării elene.

ADVERTISEMENT

”Eu am spus de Răzvan Lucescu pentru că reprezintă România în Europa și atunci nu cred că ar merita un antrenor român care muncește bine și cu spor la PAOK să-l înjosești vreodată sau să-l înjuri, atât timp cât omul ăsta reprezintă o țară, care se numește România.

ADVERTISEMENT

La noi în România nu prea mai găsești, începând de la politicieni până la femeia de serviciu, oameni care să fie mândri că sunt români, că se duc prin străinătate și fac numele ăsta de România cunoscut. La noi s-a mai uitat asta…”, a spus Mustață.