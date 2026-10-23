Sport

Răzvan Lucescu pune capăt seriei negre. Al Sadd, prima victorie după patru înfrângeri

Traian Terzian
23.10.2026 | 05:40
Razvan Lucescu pune capat seriei negre Al Sadd prima victorie dupa patru infrangeri
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Răzvan Lucescu (57 de ani), victorie extrem de importantă cu Al Sadd. Sursă foto: @AlsaddSC
Răzvan Lucescu a reușit să pună capăt unei perioade extrem de delicate. Al Sadd a câștigat fără drept de apel în campionatul Qatarului.
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Patru înfrângeri consecutive au învolburat apele la Al Sadd, însă situația s-a mai detensionat după succesul obținut pe terenul formației Al Shahaniya, în etapa a 7-a. Iar Răzvan Lucescu (57 de ani) a redevenit lider în întrecerea internă.

Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu și Al Sadd

Două înfrângeri în Liga Campionilor Asiei și alte două în campionat, dintre care una în fața echipei pregătite de Cosmin Contra, l-au pus într-o situație delicată pe Răzvan Lucescu. Însă,tehnicianul român a redresat corabia cu o victorie categorică în fața lui Al Shahaniya.

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Într-o primă repriză pe care a dominat-o autoritar, Al Sadd a marcat de două ori prin Akram Afif (21) și Roberto Firmino (28). Gazdele au încercat să revină în partea secundă, dar cei care au punctat au fost tot oaspeții.

Mai întâi prin același Afif (51), pentru ca Mostafa Meshaal (70) să închidă tabela la 4-0. În urma acestei victorii impresionante, trupa lui Răzvan Lucescu a revenit în fruntea clasamentului, cu 15 puncte, unul mai mult decât Al-Rayyan, care are, însă, un meci mai puțin disputat.

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Florinel Coman, 30 de minute într-o remiză dramatică

Într-o altă partidă din etapa a 7-a a campionatului Qatarului, atacantul Florinel Coman a jucat ultima jumătate de oră în duelul pe care echipa sa, Al Gharafa, l-a încheiat la egalitate pe teren propriu, scor 2-2, cu Al Ahli Doha. Gazdele au condus cu 2-0 prin golurile marcate de Seydou Sano (13) și Yacine Brahimi (36), dar oaspeții au revenit cu reușitele lui Erik Exposito (52) și Naim Sliti (90+3).

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Jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea înapoi la FCSB, dar despre care Mihai Stoica a dezvăluit la emisiunea ”MM la FANATIK”nu se pune problema să vină în acest sezon, a primit nota 6.9 din partea Sofascore, în condițiile în care media echipei sale a fost de 7.19. În urma acestui rezultat de egalitate, Al-Gharafa a acumulat șase puncte, dar rămâne pe locul 10, primul deasupra liniei de retrogradare.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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