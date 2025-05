Răzvan Lucescu, pus la zid după Olympiakos – PAOK 4-2: „Această echipă nu câștigă! Se apără prost”

(scor 2-4) și a ratat astfel șansa de a se clasa pe final de sezon pe o poziție care îi putea garanta prezența în Champions League în stagiunea viitoare. Grecii l-au pus la zid pe Răzvan Lucescu și pe elevii săi.

Grecii au criticat PAOK. Ce au scris despre Răzvan Lucescu și echipa sa

, elevii lui Răzvan Lucescu au fost învinși în cel mai recent meci de Olympiakos, care s-a dovedit mult prea puternică pe teren propriu.

Lovitura primită de PAOK este cu atât mai dureroasă cu cât nu va participa în Champions League din sezonul viitor, chiar și dacă va câștiga ultimul meci al sezonului, acasă, cu AEK Atena. Grecii l-au pus la zid pe Răzvan Lucescu.

„Această echipă NU câștiga! Se apără prost”

„Chiar dacă ar fi făcut 2-3 în minutul 48, la ocazia lui Otto (cum a declarat Lucescu ), această echipă NU câștiga. O echipă care a demonstrat acum că, printre altele, se apără prost!

Ceva ce se întâmplă fie când este sub mare presiune într-o fază fixă ​​și nu are cum să țină mingea și adversarul departe de careul său, fie în tranziții când pierde din nou mingea!”, au notat jurnaliștii de la

„Știam cât de departe suntem!”

Răzvan Lucescu a reacționat după eșecul suferit de echipa sa. Antrenorul român nu a insistat pe faptul că echipa sa nu va evolua în Champions League, punând mai mult accentul pe diferența pe care a sesizat-o încă de la începerea play-off-ului.

„Și noi am fost nevoiți să ne asumăm riscuri, Olympiakos știe să profite de spații și a marcat și a obținut victoria. La începutul play-off-ului, știam cât de departe suntem de primele trei locuri.

În niciun caz nu am vrut să se întâmple acest lucru. Am decis să dăm totul în play-off. Am avut o față mai bună și am jucat un fotbal mai bun. Anterior am avut un program dificil cu fluxul meciurilor”, a spus printre altele Răzvan Lucescu după eșecul cu Olympiakos.