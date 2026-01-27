Răzvan Lucescu, reacție cutremurătoare după accidentul din Lugojel, în care 7 suporteri ai echipei sale și-au pierdut viața: „Tristețea este uriașă”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fotbalul european a fost lovit de o veste teribilă marți, 27 ianuarie. 7 suporteri ai formației PAOK Salonic s-au stins din viață într-un accident rutier din județul Timiș, iar alți 3 au fost răniți. Cum a reacționat Răzvan Lucescu, antrenorul echipei din Grecia, la aflarea acestei vești.

7 fani ai lui PAOK au murit în Timiș

Un microbuz cu numere de înmatriculare din Grecia, în care se aflau 10 persoane, se deplasa din Salonic către Franța. Pasagerii erau cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, și se îndreptau în „Hexagon” pentru a susține echipa condusă de Răzvan Lucescu la meciul din deplasare cu Olympique Lyon, din ultima rundă a fazei grupelor UEFA Europa League.

În jurul orei 13:00, microbuzul a fost implicat într-un accident rutier pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În timp ce încerca să revină pe banda sa după o depășire, vehiculul a intrat în coliziune cu un TIR care circula regulamentar din sens opus.

Microbuzul a fost proiectat în afara carosabilului. 6 persoane și-au pierdut viața pe loc, una a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital, iar alte trei sunt în stare critică.

Cum a reacționat Răzvan Lucescu după accidentul din Timiș

Răzvan Lucescu a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, prima reacție după tragicul accident produs în Timiș. Antrenorul de la PAOK a mărturisit că tristețea este una uriașă, fanii formației din Salonic fiind ca o familie.

Tehnicianul român a transmis că este alături de familiile victimelor și că este profund întristat de această tragedie, mai ales că fanii lui PAOK erau foarte tineri. Totodată, .

„Este, într-adevăr, o tragedie imensă. Probabil că în România astfel de situații nu se percep la fel ca aici, dar să știți că PAOK-ul este ceva special. Toți cei care susțin PAOK se consideră o familie, o familie imensă, iar când apar astfel de situații, cu atât mai mult o tragedie ca cea de astăzi, emoțiile se resimt enorm, se trăiesc la cote maxime, iar tristețea este uriașă.

Îmi dau seama că, pe lângă trăirile acestor oameni, pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca și rude, există și familiile lor. Nu vreau să mă gândesc prea mult, îmi pare atât de rău pentru ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Nu putem decât să fim cu sufletul alături de ei. Pe de altă parte, sunt tineri și este păcat de ceea ce s-a întâmplat.

În orice caz, tragediile există, sunt prezente în fiecare zi, în fiecare moment în lumea asta. Istoria este plină de tragedii, iar toți cei care fac parte din această tragedie trebuie să aibă forța să meargă înainte. Noi, cei care suntem aproape de ei, trebuie să-i susținem din toate punctele de vedere și, în special, să simtă că există o întreagă familie alături de ei. O mare familie care îi sprijină și poate ajuta să meargă înainte”, a declarat Răzvan Lucescu pentru FANATIK.

Susținere totală din partea galeriilor din România după accidentul de la Timiș

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, membrii galeriilor celor trei mari cluburi din București, mai exact Dinamo, Steaua și Rapid, ș

De asemenea, suporterii de la Poli Timișoara și UTA au pus deoparte rivalitățile și au anunțat că sunt pregătiți să sprijine persoanele afectate de acest tragic eveniment. Decizii asemănătoare au luat și alte grupuri de suporteri din întreaga țară.

Răzvan Lucescu, cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK

Răzvan Lucescu este cel mai important antrenor din istoria lui PAOK. Fostul selecționer a cucerit două titluri la formația din Salonic, în contextul în care formația patronată de Ivan Savvidis are patru astfel de distincții în toată istoria.

. Poreclit „Generalul”, Răzvan Lucescu este un simbol atât pentru fani, cât și pentru populația din Salonic.