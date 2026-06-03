Răzvan Lucescu, reacție fabuloasă după ce l-a văzut pe Gică Hagi în Georgia – România 1-1: ”Nu poate nimeni așa ceva”

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Revenit la cârma primei reprezentative după aproape 25 de ani, Gică Hagi a trăit la maxim amicalul Georgia – România 1-1. Imaginile cu urmașul tatălui său la echipa națională l-au făcut pe Răzvan Lucescu să aibă o reacție spectaculoasă.

Cum l-a caracterizat Răzvan Lucescu pe Gică Hagi după ce l-a văzut în Georgia – România 1-1

Răzvan Lucescu a mărturisit că este absolut încântat de și a dezvăluit un moment haios cu selecționerul României de la un amical PAOK Salonic – Farul disputat în urmă cu trei ani.

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”Are o pasiune extraordinară! Noi am avut un meci amical la Salonic cu Farul în 2023 cu porțile închise. Doamne! Din primul minut până la ultimul fluier încontinuu a strigat, a încurajat, a dat indicații… De o energie… Nu poate nimeni așa ceva.

Mai înjur și eu în timpul meciurilor, dar nu pe jucători, înjur faze, situații. M-au învățat și jucătorii. Păi ce învață ei prima dată?”, a declarat Lucescu jr. la emisiunea Fotbal Club de la , în timp ce pe ecran curgeau imagini cu un Hagi efervescent oferindu-le indicații jucătorilor.

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Care ar fi cea mai mare problemă a lui Hagi la națională

Tehnicianul formației PAOK Salonic a explicat că aceste partide amicale nu au importanță decât pentru Hagi, ca să-și facă o idee despre jucători pe care îi are la dispoziție, dar consideră că performanța poate veni doar pe fondul unor probleme ale adversarilor importanți.

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”Pe porțiuni am văzut meciul. Pentru mine sunt lucrurile foarte clare. Eu aș spune așa. Meciurile acestea nu ar trebui să aibă nicio presiune. Nu au valoare, o au doar pentru Gică. Să-și ia notițe, să vadă ce jucători are. Din punctul acesta de vedere nu contează rezultatul. Nu intru în discuții tactice.

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Baza noastră de selecție este destul de redusă. Ne referim la adevărata valoare. El la echipa națională va avea nevoie și de o anumită conjunctură. Care să-i permită să se folosească de jucătorii cei mai buni. Dacă o să dispară 2-3-4 jucători, atunci o să fie o problemă.

Jucăm cu echipe naționale care sunt bine cotate, dar pot traversa o perioadă slabă, atunci suntem iar bine, putem profita. Noi nu suntem în situația să putem spune că ne putem impune peste tot”, a spus Răzvan Lucescu.

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Mesajul lui Hagi după primul joc de la revenirea la națională

După remiza din amicalul cu Georgia, Gică Hagi a României și le-a transmis că din poziția de selecționer le va fi aproape mereu. În privința jocului a admis că s-au făcut și greșeli, dar este doar primul meci după revenirea sa pe banca ”tricolorilor”.

”E primul meci, știți cum e, voiam să facem mai multe. Dar îi înțeleg, ei mă înțeleg pe mine. Am luptat, am făcut și greșeli. Cei care au venit la echipa națională trebuie să se comporte ca atare, să aibă personalitate. Tot ce fac în viață, fac pentru ei, noi îi sprijinim și încercăm să îi aducem pe drumul cel bun (n.r. – despre Coman). Sper să joace din sezonul viitor”, a afirmat Hagi.