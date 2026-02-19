Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Răzvan Lucescu, reacție în forță după PAOK – Celta Vigo 1-2, duelul cu Ionuț Radu în Europa League: „Să fiți siguri de asta!”

Răzvan Lucescu nu abandonează lupta din Europa League! Ce a declarat antrenorul român la finalul meciului PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.02.2026 | 22:54
Razvan Lucescu reactie in forta dupa PAOK Celta Vigo 12 duelul cu Ionut Radu in Europa League Sa fiti siguri de asta
ULTIMA ORĂ
Ce a declarat Răzvan Lucescu după PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2 din Europa League. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a oferit prima reacție după meciul PAOK Salonic – Celta Vigo 1-2, turul play-off-ului pentru accederea în optimile de finală din Europa League. Antrenorul român a explicat în primă fază pe larg care au fost motivele care au condus la acest deznodământ.

Răzvan Lucescu este în continuare încrezător vizavi de calificarea în optimile Europa League, în ciuda deznodământului din PAOK – Celta Vigo 1-2

Ulterior, fostul selecționer al României a transmis un mesaj de mobilizare pentru jucătorii săi în perspectiva returului de săptămâna viitoare din Spania.

ADVERTISEMENT

„Apreciez modul cum ne-am bătut și reacția echipei mele. Nu este ușor să joci de la 0-2. Cred că în prima repriză am stat bine în teren, dar au fost două faze în care am interpretat greșit jocul și ei au profitat foarte bine.

În repriza a doua am încercat mereu să jucăm în față și să căutăm spațiul pentru a ajunge la finalizare. Ne-am bătut mai mult. Am lăsat în afară tot ce era negativ în joc și am încercat, chiar dacă am riscat să primim și golul 3, dar era posibil să și egalăm.

ADVERTISEMENT
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Digi24.ro
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot

A fost vorba probabil și de lipsă de încredere la câteva faze în defensivă. Nu am avut încredere să jucăm vertical în față. Nu am avut nici o construcție perfectă. Au fost greșite anumite interpretări și pentru că lipsea marcarea golului.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii:
Digisport.ro
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"

Ne pregătim pentru retur, o să analizăm bine tot ce s-a întâmplat împreună cu staff-ul. Vom avea puține spații în retur. Întâlnim o echipă care înscrie din puține ocazii. Trebuie să avem mai multă încredere. Ei au experiență, au o anumită valoare.

Va fi însă altceva în retur, nu avem ce pierde și aștept de la echipa mea o reacție bună. Să fiți siguri că ne vom bate până la capăt și vom încerca totul. Mergem acolo să ne batem”, a declarat Răzvan Lucescu la finalul meciului PAOK Salonic – Celta Vigo 1-2, în care Ionuț Radu a fost integralist în poarta spaniolilor.

ADVERTISEMENT
Live video UEFA Conference League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Drita –...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Drita – Celje, Skhendija – Samsunspor și alte două meciuri se joacă acum
Cel mai bun handbalist al lumii a avut parte de un șoc după...
Fanatik
Cel mai bun handbalist al lumii a avut parte de un șoc după Dinamo – Fuchse Berlin la București: „Este incredibil”. Video
Românii la JO de Iarnă 2026. Julia Sauter, cea mai bună evoluție a...
Fanatik
Românii la JO de Iarnă 2026. Julia Sauter, cea mai bună evoluție a carierei! Pe ce loc e în clasamentul în timp real
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Florin Prunea, revoltat! Experiența trăită în București l-a scos din minți: 'Pentru ce...
iamsport.ro
Florin Prunea, revoltat! Experiența trăită în București l-a scos din minți: 'Pentru ce plătesc taxe?! Dați-ne banii înapoi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!