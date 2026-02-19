Răzvan Lucescu, reacție în forță după PAOK – Celta Vigo 1-2, duelul cu Ionuț Radu în Europa League: „Să fiți siguri de asta!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Răzvan Lucescu este în continuare încrezător vizavi de calificarea în optimile Europa League, în ciuda deznodământului din PAOK – Celta Vigo 1-2

Răzvan Lucescu a oferit prima reacție după meciul PAOK Salonic – Celta Vigo 1-2, turul play-off-ului pentru accederea în optimile de finală din Europa League. Antrenorul român a explicat în primă fază pe larg care au fost motivele care au condus la acest deznodământ.

Ulterior, a transmis un mesaj de mobilizare pentru jucătorii săi în perspectiva returului de săptămâna viitoare din Spania.

„Apreciez modul cum ne-am bătut și reacția echipei mele. Nu este ușor să joci de la 0-2. Cred că în prima repriză am stat bine în teren, dar au fost două faze în care am interpretat greșit jocul și ei au profitat foarte bine.

În repriza a doua am încercat mereu să jucăm în față și să căutăm spațiul pentru a ajunge la finalizare. Ne-am bătut mai mult. Am lăsat în afară tot ce era negativ în joc și am încercat, chiar dacă am riscat să primim și golul 3, dar era posibil să și egalăm.

A fost vorba probabil și de lipsă de încredere la câteva faze în defensivă. Nu am avut încredere să jucăm vertical în față. Nu am avut nici o construcție perfectă. Au fost greșite anumite interpretări și pentru că lipsea marcarea golului.

Ne pregătim pentru retur, o să analizăm bine tot ce s-a întâmplat împreună cu staff-ul. Vom avea puține spații în retur. Întâlnim o echipă care înscrie din puține ocazii. Trebuie să avem mai multă încredere. Ei au experiență, au o anumită valoare.

Va fi însă altceva în retur, nu avem ce pierde și aștept de la echipa mea o reacție bună. Să fiți siguri că ne vom bate până la capăt și vom încerca totul. Mergem acolo să ne batem”, a declarat la finalul meciului PAOK Salonic – Celta Vigo 1-2, în care Ionuț Radu a fost integralist în poarta spaniolilor.