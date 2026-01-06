Răzvan Lucescu, reacție uluitoare după ce PAOK s-a calificat dramatic în sferturile Cupei: „Ne-am distrat”. Cine a fost eroul echipei din Salonic. Video

ADVERTISEMENT

PAOK a înfruntat-o pe Atromitos în optimile Cupei Greciei, iar după 1-1 la finalul celor 90 de minute, gruparea pregătită de Răzvan Lucescu s-a impus cu 5-4 la loviturile de departajare, portarul Dimitrios Monastirlis, debutant la prima echipă, având o intervenție decisivă. Antrenorul român a tras concluziile la finalul întâlnirii.

Răzvan Lucescu, reacție surprinzătoare după ce PAOK s-a calificat cu mari emoții în sferturile Cupei

PAOK a dominat autoritar disputa cu Atromitos, însă nu a reușit să înscrie, iar oaspeții au dat lovitura în minutul 52, când Makana Baku a deschis scorul. După doar două minute, gruparea din Salonic a egalat, prin Andrija Zivkovic, iar rezultatul s-a menținut până la finalul timpului regulamentar, deși PAOK a avut și alte faze de poartă.

La loviturile de departajare, echipa lui Răzvan Lucescu s-a impus cu 5-4 și a avansat în sferturi. Antrenorul român a avut o reacție surprinzătoare la finalul întâlnirii. „Nu pot spune că a fost dificil, a fost un meci cu opt ocazii clare, ne-am distrat. Echipa a jucat bine și a creat, ne-a lipsit concentrarea și mintea limpede.

Meciul ar fi trebuit să se termine cu cel puțin 5-1. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, calificările nu ar fi… PAOK. Dacă nu ne-ar fi fost greu să ne calificăm. Sper că așa se va întâmpla și în restul sezonului”, a afirmat Răzvan Lucescu, conform .

Portarul debutant a fost eroul echipei lui Răzvan Lucescu

Portarul Dimitrios Monastirlis (21 de ani), care evoluează în mod normal la „satelitul” lui PAOK, a debutat la prima echipă în partida cu Atromitos și a reușit să apere penalty-ul executat de Karamanis, ultimul al oaspeților, jucând un rol esențial în calificarea obținută de gruparea din Salonic. La final, a vorbit despre prestația goalkeeper-ului, dar și despre evoluția atacantului suedez . „Unele oportunități vin din cer și el le-a valorificat. Mi-a dat încredere atât mie, cât și lui. A jucat bine și își va aminti de această performanță pentru tot restul carierei.

Last penalty. PAOK wins. — TheFootballZone (@football_t69515)

Jeremejeff a fost titular, este un jucător care și-a valorificat șansa de când Mythou este bolnav. În 60 de minute a făcut ce trebuia, se va îmbunătăți și mai mult din punct de vedere al condiției fizice. Are calitate. Zafeiris are nevoie de timp. Este un mijlocaș care ne dă intensitate și agresivitate și capacitatea de a recupera mingea. Este un jucător de top care ne va ajuta mult”, a afirmat antrenorul român.

Ce urmează pentru PAOK în Cupa Greciei

În sferturile Cupei, PAOK va avea un meci extrem de complicat, pe terenul celor de la Olympiacos, partida urmând a se disputa peste o săptămână. Dacă va obține calificarea în semifinale, echipa lui Răzvan Lucescu va avea o nouă partidă dificilă, contra învingătoarei din disputa Panathinaikos – Aris.

Tabloul sferturilor de finală din Cupa Greciei