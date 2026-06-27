Răzvan Lucescu revine pe bancă după plecarea de la PAOK: ”Cele două părți s-au înțeles”

ADVERTISEMENT

Deși și-a dorit să continue la PAOK, Răzvan Lucescu a plecat în cele din urmă de formația elenă. Însă, la doar câteva zile de la această despărțire, tehnicianul român este foarte apraape de a-și pune semnătura pe un nou contract.

Unde va ajunge Răzvan Lucescu după plecarea de la PAOK

Deși s-a zvonit că , Răzvan Lucescu va ajunge în cele din urmă într-o altă țară din zona Golfului. Presa din Grecia a anunțat că tehnicianul român este foarte aproape de a semna cu Al Sadd din Qatar.

ADVERTISEMENT

”Antrenorul și-a găsit locul la Al Sadd și se află acum în ultima fază pentru a prelua conducerea tehnică a echipei qatareze. Mai exact, cele două părți au ajuns la un numitor comun la negocieri și acum tot ce mai rămâne sunt formalitățile pentru finalizarea numirii sale”, a scris .

Răzvan Lucescu îl va înlocui la Al Sadd pe Roberto Mancini, cel care ar urma să se întoarcă la cârma echipei naționale a Italiei. au fost anunțate în premieră, în urmă cu mai bine de două săptămâni, de jurnalistul italian Gianluca Di Marzio.

ADVERTISEMENT

Ce vedete va avea Răzvan Lucescu la Al Sadd

Al Sadd este cel mai titrat club din Qatar și a câștigat titlul în sezonul precedent. În total, are în palmares 19 titluri, 9 Cupe ale Qatarului, 19 Cupe ale Emirului și 2 Supercupe. La nivel continental a cucerit de două ori AFC Champions League.

ADVERTISEMENT

În cazul în care va ajunge la Al Sadd, Răzvan Lucescu va avea un lot cotat la peste 60 de milioane de euro. Jucătorii cei mai bine văzuți sunt Claudinho (12.000.000 de euro), Mohamed Camara (9.000.000 de euro), Giovani (8.000.000 de euro) și Akram Afif (8.000.000 de uro), considerat cel mai bun fotbalist qatarez.

ADVERTISEMENT

Deși nu mai are o cotă de piață prea ridicată, vedeta echipei este atacantul brazilian Robert Firmino, care a scris istorie în tricoul lui Liverpool. Iar ultimele zvonuri anunță că Al Sadd este foarte aproape de a-l aduce și pe fundașul italian Alessio Romagnoli de la Lazio.

Răzvan Lucescu a ieșit la atac după plecarea de la PAOK

După un sezon în care nu a câștigat niciun trofeu, PAOK Salonic a decis să întrerupă colaborarea cu Răzvan Lucescu. Dezamăgit de hotărârea luată de șefii clubului, .

ADVERTISEMENT

”Clar nu voiam să plec. Aș fi vrut să rămân. Deși a existat o presiune mare din partea altor echipe, nici măcar nu am discutat cu ele. Au revenit și au vrut să discute direct cu Savvidis (n.r. – patronul lui PAOK), se pare că asta s-a și întâmplat, deoarece și-a dorit cineva din club, dar nu vreau să bârfesc. Oricum, nu mi-a plăcut.

Am avut cea mai onestă atitudine și le-am spus clar că mai am un an de contract. Am plecat de la PAOK fără să primesc vreo compensație și cei care spun că am vrut bani sunt oameni fără minte care nu au realizat nimic în viața lor. Am plecat de la PAOK fiind plătit pentru ceea ce am muncit”, a declarat Lucescu.