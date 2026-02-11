Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK în finala Cupei Greciei după 3-0 contra lui Rafa Benitez! Ce a spus antrenorul român și pe cine va înfrunta pentru trofeu

ADVERTISEMENT

PAOK își continuă parcursul bun din acest sezon și este în joc pentru a face eventul în Grecia. Formația antrenată de Răzvan Lucescu s-a calificat în finala Cupei Greciei, în timp ce în campionat se află la trei puncte de lider, însă cu un meci mai puțin disputat.

Răzvan Lucescu l-a spulberat pe Rafa Benitez. Panathinaikos nu a dat niciun gol în dublă manșă

PAOK a scos granzii din Cupa Greciei! După ce a eliminat-o pe Olympiakos în sferturile de finală, formația din Salonic a trecut en-fanfare și de Panathinaikos, formație antrenată de legendarul Rafa Benitez.

, urmând ca în cea de-a doua manșă să învingă cu 2-0, ducând scorul general la 3-0. Astfel, PAOK își continuă drumul către event și are șanse importante să realizeze această performanță, mai ales că adversarul din actul final nu se află printre primele echipe ale Greciei.

Cu cine joacă PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în finala Cupei Greciei

Surpriza competiției este accederea în actul final a formației OFI Creta. Micuța echipă, situată pe locul 8 în campionat, a scos din Cupa Greciei pe AEK Atena, dar și pe Levadiakos, echipă ce se află pe locul al patrulea și luptă pentru cupele europene.

OFI a trecut de AEK Atena cu o victorie la limită, de 1-0, în timp ce pe Levadiakos a eliminat-o după 1-1 acasă și 0-1 în deplasare. Formația din Insula Creta nu are amintiri prea plăcute cu PAOK în ultima vreme. În ultimele cinci întâlniri, Finala dintre cele două va avea loc tocmai pe 25 aprilie, de la ora 18:00.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după ce s-a calificat în actul final din Cupa Greciei

Răzvan Lucescu s-a arătat extrem de bucuros după ce s-a calificat în finala Cupei Greciei, mai ales că pentru acest lucru a trecut fără să primească gol de Olympiakos și de Panathinaikos în dublă manșă. Tehnicianul român așteaptă cu nerăbdare momentul în care PAOK și OFI se vor duela cu trofeul pe masă:

„A fost un joc foarte dificil, un meci tensionat în care Panathinaikos nu mai avea nimic de pierdut după ce câștigasem cu 1-0 în manșa tur. Am dominat prima parte, ne-am descurcat foarte bine atât cu mingea, cât și fără ea. În repriza secundă adversarul a încercat să păstreze posesia, însă și la acest capitol am fost mai buni, astfel că a fost o calificare pe deplin meritată într-o finală în care vom lupta pentru un trofeu.

În ceea ce privește accidentările, sunt trei jucători care s-au confruntat cu probleme pe tot parcursul sezonului. Pelkas, Konstantelias și Despodov, dar este ceva ce pare normal având un program extrem de dificil și intens, cu meciuri importante din trei în trei zile.

Cu toate acestea, echipa se bucură de fotbal atunci când intră pe teren, iar fiecare încearcă să acopere absența celuilalt. Sunt foarte fericit că suntem într-o finală, vom vedea ce va fi atunci când va veni momentul. A fost un obiectiv pentru noi, iar când va veni timpul îl vom aborda așa cum trebuie"