Răzvan Lucescu, scandal cu fanii lui PAOK Salonic după eșecul cu Panathinaikos: ”Negativismul e în locul ei natural aici”. Video

”Alb-negrii” au condus cu 1-0 în partida jucată pe Toumba, dar oaspeții au întors rezultatul în repriza secundă spre furia suporterilor lui PAOK.

Scandal între fanii lui PAOK Salonic și Răzvan Lucescu

Imediat după ultimul fluier, fanii lui PAOK Salonic strânși în spatele băncii de rezerve i-au reproșat lui Răzvan Lucescu și jucătorilor prima înfrângere din campionat. A fost momentul în care a început scandalul între cele două părți.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul român nu a mai rezistat criticilor și s-a îndreptat furios în direcția suporterilor gesticulând din mâini. ”Negativismul e în locul ei natural aici. Înțeleg frustrarea, dar nu pot să ignor efortul jucătorilor mei. Protestele fanilor ar fi fost justificate dacă nu am fi încercat”, s-a apărat Lucescu jr., la conferința de presă.

Întrebat de ce a recționat atât de violent, Răzvan Lucescu a răspuns: ”Am făcut-o pentru că eu cred că lucrăm corect, ceea ce poate fi văzut la antrenament și în imaginea noastră pe teren. Nu meritam să pierdem. Am reacționat fiindcă nu mi-a plăcut gestul suporterilor.

ADVERTISEMENT

Echipa luptă întotdeauna. În trei ani, am oferit aici performanțe impresionante, oamenii au fost mândri de noi. Am vrut să am o discuție cu ei, cum am avut mereu în toți anii în care am fost la Salonic”.

Ένταση και αποδοκιμασίες από τον κόσμο του ΠΑΟΚ προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ολοκλήρωση των καθιερωμένων δηλώσεων στην τηλεόραση. — BN Sports (@BNsportsGr)

Lucescu jr. dă vina pe ghinion

Comentând pe marginea meciului pierdut cu Panathinaikos, Răzvan Lucescu a apreciat că PAOK Salonic, care , se află pe un trend pozitiv, jocul este în creștere, însă consideră că este vorba de mult ghinion la mijloc.

ADVERTISEMENT

”Sunt dezamăgit, dar eu văd lucrurile altfel. Echipa joacă un fotbal bun și crește. Am avut o primă repriză fantastică. După pauză, am pierdut controlul și am luat gol la prima fază creată de adversari. Suntem într-un moment când suntem pedepsiți la prima greșeală”, a declarat el.

După disputarea a 6 etape din campionatul Greciei, PAOK Salonic se află pe locul 4, cu 11 puncte, la egalitate cu formațiile Olympiakos și Volos, care au însă un golaveraj mai bun. Lider este Panathinaikos, cu 18 puncte.

ADVERTISEMENT

Înainte de începerea actualului sezon, tehnicianul român și a recunoscut că se gândește la retragere în maximum patru ani, simțind că a îmbătrânit și căutând o destindere alături de familia sa.