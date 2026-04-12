Sport

Răzvan Lucescu, sfâșiat de durere la plecarea în Grecia! Antrenorul îndoliat a avut un sfat pentru toți românii: „Dacă-mi pot permite”

Răzvan Lucescu, sfâșiat de durere pe aeroport la plecarea în Grecia. Antrenorul a avut un singur sfat pentru români după decesul tatălui său, Mircea Lucescu. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
12.04.2026 | 18:44
Razvan Lucescu sfasiat de durere la plecarea in Grecia Antrenorul indoliat a avut un sfat pentru toti romanii Dacami pot permite
ULTIMA ORĂ
Răzvan Lucescu, sfâșiat de durere la plecarea în Grecia! Antrenorul îndoliat a avut un sfat pentru români. Foto: colaj/ Basilica.ro și captură Orange Sport.
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani. Răzvan Lucescu (57 ani), fiul marelui „Il Luce”, a revenit în țară cu ocazia înmormântării. Pe aeroport, la revenirea în Grecia, antrenorul lui PAOK a ținut să ofere un sfat tuturor românilor.

Răzvan Lucescu, sfâșiat de durere la plecarea în Grecia

Răzvan Lucescu a revenit în țară duminică, 5 aprilie, când tatăl său era în comă indusă la Spitalul Universitar din București. După decesul de marți, antrenorul lui PAOK a stat preț de două zile la catafalcul lui Mircea Lucescu, acesta fiind înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu din București.

ADVERTISEMENT

PAOK nu a avut etapă în acest weekend, însă săptămâna viitoare se va duela cu liderul AEK, astfel că formația din Salonic are nevoie de prezența antrenorului. Pe aeroportul din București, gata de plecarea în Grecia, Răzvan Lucescu a stat de vorbă cu jurnaliștii și a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de tatăl său, Mircea Lucescu, pe ultimul drum.

„Nu pot decât să mulţumesc din inimă tuturor celor care au fost alături de tatăl meu pe acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui. Absolut tuturor celor care undeva departe sau aici, în Bucureşti, au simţit să fie aproape de el. Din păcate, pentru mine e un moment foarte greu, dar asta e viaţa. Trebuie să ştim să trecem. Nu sunt singurul, că sunt atâţia oameni care şi-au pierdut părinţii şi trebuie să înţelegem şi să acceptăm ca să trecem peste”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit Orange Sport.

ADVERTISEMENT
Care a fost sfatul oferit de Răzvan Lucescu

În continuare, Răzvan Lucescu și-a permis să le ofere un sfat tuturor românilor: să vorbească cât mai mult cu părinții lor. Tehnicianul a recunoscut că simte că a dialogat prea puțin cu Mircea Lucescu în ultima perioadă, astfel că există un regret după ce „Il Luce” a încetat din viață.

ADVERTISEMENT
„Aş avea un singur sfat dacă-mi pot permite acest lucru. Tuturor fiilor şi fiicelor, care au părinţi, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult. Dacă ei nu o fac, părinţii să-i forţeze s-o facă, pentru că te iei cu timpul, cu problemele şi se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic şi te loveşte deodată şi ajungi să înţelegi că n-ai făcut şi n-ai comunicat destul. Eu, în momentul ăsta, simt că am comunicat prea puţin cu el în ultima vreme”, a conchis Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Jucătorul Rapidului, luat la mișto de colegi din cauza relației cu Diana Șucu:...
iamsport.ro
Jucătorul Rapidului, luat la mișto de colegi din cauza relației cu Diana Șucu: 'Ce cred oamenii ăștia?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!