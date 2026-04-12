Răzvan Lucescu, sfâșiat de durere la plecarea în Grecia! Antrenorul îndoliat a avut un sfat pentru toți românii: „Dacă-mi pot permite”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani. Răzvan Lucescu (57 ani), fiul marelui „Il Luce”, a revenit în țară cu ocazia înmormântării. Pe aeroport, la revenirea în Grecia, antrenorul lui PAOK a ținut să ofere un sfat tuturor românilor.

Răzvan Lucescu, sfâșiat de durere la plecarea în Grecia

Răzvan Lucescu a revenit în țară duminică, 5 aprilie, când tatăl său era în comă indusă la Spitalul Universitar din București. După decesul de marți, antrenorul lui PAOK a stat preț de două zile la catafalcul lui Mircea Lucescu, acesta fiind înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu din București.

ADVERTISEMENT

PAOK nu a avut etapă în acest weekend, însă săptămâna viitoare se va duela cu liderul AEK, astfel că formația din Salonic are nevoie de prezența antrenorului. și a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de tatăl său, Mircea Lucescu, pe ultimul drum.

„Nu pot decât să mulţumesc din inimă tuturor celor care au fost alături de tatăl meu pe acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui. Absolut tuturor celor care undeva departe sau aici, în Bucureşti, au simţit să fie aproape de el. Din păcate, pentru mine e un moment foarte greu, dar asta e viaţa. Trebuie să ştim să trecem. Nu sunt singurul, că sunt atâţia oameni care şi-au pierdut părinţii şi trebuie să înţelegem şi să acceptăm ca să trecem peste”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit .

ADVERTISEMENT

Care a fost sfatul oferit de Răzvan Lucescu

În continuare, Răzvan Lucescu și-a permis să le ofere un sfat tuturor românilor: să vorbească cât mai mult cu părinții lor. Tehnicianul a recunoscut că , astfel că există un regret după ce „Il Luce” a încetat din viață.

ADVERTISEMENT

„Aş avea un singur sfat dacă-mi pot permite acest lucru. Tuturor fiilor şi fiicelor, care au părinţi, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult. Dacă ei nu o fac, părinţii să-i forţeze s-o facă, pentru că te iei cu timpul, cu problemele şi se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic şi te loveşte deodată şi ajungi să înţelegi că n-ai făcut şi n-ai comunicat destul. Eu, în momentul ăsta, simt că am comunicat prea puţin cu el în ultima vreme”, a conchis Răzvan Lucescu.