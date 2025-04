Răzvan Lucescu și-a dat acordul să plece de la PAOK! Revenire spectaculoasă pentru român

PAOK nu mai are șanse să o prindă pe Olympiacos în lupta pentru titlu din Grecia. Răzvan Lucescu a avut destul de multe probleme în acest sezon la formația elenă, motiv pentru care s-a decis să facă pasul către o altă echipă.

Presa din Arabia Saudită scrie că Răzvan Lucescu s-a înțeles cu Al Hilal!

Răzvan Lucescu va împlini în vară patru ani de când a revenit pe banca celor de la PAOK, dar acest sezon a fost unul dintre cele mai dificile pentru tehnicianul român. PAOK este ultima în play-off-ul SuperLigii Greciei și .

Formația de la Salonic a fost eliminată prematur și din Cupa Greciei, care a venit la pachet și cu , după ce a acesta a intrat în conflict cu fanii celor de la AEK Atena.

Presa din Grecia a vorbit despre posibila plecare a lui Răzvan Lucescu, iar acum, jurnaliștii din Arabia Saudită sunt cei care aruncă bomba în ceea ce privește viitorul antrenorului în vârstă de 56 de ani.

„Răzvan Lucescu și-a dat acordul pentru a reveni la Al Hilal în urmă cu o lună. Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a reveni la clubul din capitală și de a finaliza toate procedurile de supraveghere a pregătirii echipei, în vederea recentei scăderi a rezultatelor sub conducerea antrenorului portughez Jesus”, au scris cei de la .

Răzvan Lucescu mai are contract cu PAOK până în iunie 2027

Răzvan Lucescu este legat contractual de clubul PAOK până în vara anului 2027, dar ținând cont de relația pe care acesta o are cu patronul echipei, respectiv performanțele reușite cu clubul grec, sunt șanse mari să fie lăsat să plece.

El a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri pe bancă din istoria clubului PAOK, având până acum nu mai puțin de 292 de jocuri alături de gruparea din Superliga Greciei.

Două titluri de campion al Greciei și două cupe a câștigat Răzvan Lucescu alături de cei de la PAOK. El a mai fost pe banca celor de la Al Hilal în perioada iulie 2019 – februarie 2021, timp în care a cucerit un titlu, o cupă și Liga Campionilor Asiei.

Jurnaliștii din Grecia, opinie diferită față de cei din Arabia Saudită

Cu toate acestea, presa elenă a negat că Răzvan Lucescu și-a dat acordul pentru o revenire la Al Hilal. Mai mult decât atât, ziariștii greci au susținut că Lucescu nici măcar nu a purtat o discuție cu fosta sa echipă.

”Având în vedere dorința celor de la Al Hilal de a lucra din nou cu Răzvan Lucescu, cel care a adus clubului trofeul Ligii Campionilor Asiei, titlul și Cupa Arabiei, un ziar local a susținut că antrenorul român și-a dat acordul să se întoarcă la Al Hilal încă de luna trecută.

Aceeași publicație a scris că Jesus este sub presiune și că Al Hilal l-ar fi contactat și pe antrenorul lui Inter, Simone Inzaghi, care nici măcar nu s-a obosit să dea un răspuns. Realitatea este următoarea. Răzvan Lucescu nici măcar nu a discutat cu Al Hilal posibilitatea de a reveni pe bancă, cu atât mai puțin să își dea acordul. Nu a existat nicio propunere nici pentru el, nici pentru PAOK sau Ivan Savvidis.

În plus, Lucescu are un contract valabil până în vara lui 2027 cu PAOK și își dorește să îl ducă la capăt, iar poziția lui este că toate cluburile interesate trebuie să discute cu Ivan Savvidis, cu care are încă relații excelente în ciuda neînțelegerilor ocazionale și a faptului că multe publicații îi vor ’la cuțite’.

În concluzie, Al Hilal își dorește încă o dată să lucreze alături de Răzvan Lucescu, iar din cauză că în Grecia există discuții despre viitorul antrenorului român pe banca lui PAOK s-a creat pământ fertil pentru astfel de scenarii, fără a exista însă ceva adevărat”, a notat publicația .