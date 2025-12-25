Răzvan Lucescu și-a trimis fotbaliștii în oraș să caute valiza fermecată. Imagini de Oscar cu cel mai bun antrenor român al anului 2025

ADVERTISEMENT

Pentru al nouălea an consecutiv, PAOK a dus mai departe tradiția consacrată de Crăciun, prezentând un nou scurtmetraj care a devenit sinonim cu sezonul festiv pentru fanii echipei elene.

Lucescu și-a răspândit elevii prin oraș

Proiectele de Crăciun ale celor de la PAOK sunt așteptate an de an cu interes, deoarece combină lumea fotbalului cu cea a actoriei. Producția din acest an, intitulată „Missing Piece”, include jucători din echipă alături de actori cunoscuți ca simpatizanți ai formației antrenate de Răzvan Lucescu.

Lucescu jr. este cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK Salonic.

Povestea din acest an urmărește jucătorilor lui PAOK de a găsi o valiză pierdută. Răzvan își cheamă fotbaliștii la stadion, iar aceștia sunt trimiși în oraș să caute piesa lipsă din bradul de Crăciun, având misiunea de a o găsi cât mai rapid, oriunde s-ar afla.

Christos Zafeiris, cadoul de 11 milioane de euro primit de PAOK

Taison, Lovren, Kostadelias, Despodov, Camara, Ketziora, Meite și celelalte vedete ale lui PAOK pleacă în căutarea valizei, care până la urmă este găsită. Ea este adusă la stadion de Christos Zafeiris, fotbalistul adus de la Slavia Praga, pentru 11 milioane de euro.

Zafeiris, care va debuta la PAOK în 2026, îi dă valiza lui Răzvan Lucescu iar acesta scoate din ea piesa lipsă. Aceasta este PAOK 100, pe care Lucescu îl așează în pomul de Crăciun. Totul în uralele fotbaliștilor, care consideră misiunea îndeplinită.

Semnificația scenariului este clară. La anul, PAOK trebuie să ia titlul, în anul în care clubul împlinește 100 de ani. Iar Zafeiris este omul care o poate ajuta să facă asta, internaționalul grec fiind cea mai scumpă achiziție din istoria clubului.

Românul și-a chemat fotbaliștii la muncă înainte de Revelion

PAOK a intrat în vacanță, dar Lucescu și-a chemat elevii la treabă înainte de Revelion. Luna ianuarie vine cu 6 meciuri pentru echipa din Salonic. Grecii sunt pe locul trei în campionat, dar au pierdut un singur joc contra contracandidatelor la titlu, AEK, Olympiakos și Panathinaikos.

Formația lui Răzvan Lucescu, care îl are ca secund, de trei ani, pe Nicolae Constantin, este angrenată și în Europa League. Mai are de jucat cu Betis Sevilla (acasă) și Lyon (deplasare) și păstrează șanse importante de a urca în fazele eliminatorii ale competiției.