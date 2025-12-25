Sport

Răzvan Lucescu și-a trimis fotbaliștii în oraș să caute valiza fermecată. Imagini de Oscar cu cel mai bun antrenor român al anului 2025

PAOK Salonic împlinește 100 de ani de existență în 2026, iar câștigarea titlului este obiectivul trasat de Crăciun pentru echipa tehnicianului român, cel mai bun antrenor din istoria clubului
Catalin Oprea
25.12.2025 | 08:00
Razvan Lucescu sia trimis fotbalistii in oras sa caute valiza fermecata Imagini de Oscar cu cel mai bun antrenor roman al anului 2025
SPECIAL FANATIK
Razvan Lucescu este idol la PAOK Salonic FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Pentru al nouălea an consecutiv, PAOK a dus mai departe tradiția consacrată de Crăciun, prezentând un nou scurtmetraj care a devenit sinonim cu sezonul festiv pentru fanii echipei elene.

Lucescu și-a răspândit elevii prin oraș

Proiectele de Crăciun ale celor de la PAOK sunt așteptate an de an cu interes, deoarece combină lumea fotbalului cu cea a actoriei. Producția din acest an, intitulată „Missing Piece”, include jucători din echipă alături de actori cunoscuți ca simpatizanți ai formației antrenate de Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Evident, din filmul lansat aseară nu lipsește tehnicianul român, desemnat antrenorul anului la Super Gala Fanatik 2025. Lucescu jr. este cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK Salonic.

Povestea din acest an urmărește jucătorilor lui PAOK de a găsi o valiză pierdută. Răzvan își cheamă fotbaliștii la stadion, iar aceștia sunt trimiși în oraș să caute piesa lipsă din bradul de Crăciun, având misiunea de a o găsi cât mai rapid, oriunde s-ar afla.

ADVERTISEMENT
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și...
Digi24.ro
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)

Christos Zafeiris, cadoul de 11 milioane de euro primit de PAOK

Taison, Lovren, Kostadelias, Despodov, Camara, Ketziora, Meite și celelalte vedete ale lui PAOK pleacă în căutarea valizei, care până la urmă este găsită. Ea este adusă la stadion de Christos Zafeiris, fotbalistul adus de la Slavia Praga, pentru 11 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digisport.ro
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”

Zafeiris, care va debuta la PAOK în 2026, îi dă valiza lui Răzvan Lucescu iar acesta scoate din ea piesa lipsă. Aceasta este PAOK 100, pe care Lucescu îl așează în pomul de Crăciun. Totul în uralele fotbaliștilor, care consideră misiunea îndeplinită.

Semnificația scenariului este clară. La anul, PAOK trebuie să ia titlul, în anul în care clubul împlinește 100 de ani. Iar Zafeiris este omul care o poate ajuta să facă asta, internaționalul grec fiind cea mai scumpă achiziție din istoria clubului.

ADVERTISEMENT

Românul și-a chemat fotbaliștii la muncă înainte de Revelion

PAOK a intrat în vacanță, dar Lucescu și-a chemat elevii la treabă înainte de Revelion. Luna ianuarie vine cu 6 meciuri pentru echipa din Salonic. Grecii sunt pe locul trei în campionat, dar au pierdut un singur joc contra contracandidatelor la titlu, AEK, Olympiakos și Panathinaikos. Pe ultima, Răzvan a călcat-o în picioare la ultimul joc.

Formația lui Răzvan Lucescu, care îl are ca secund, de trei ani, pe Nicolae Constantin, este angrenată și în Europa League. Mai are de jucat cu Betis Sevilla (acasă) și Lyon (deplasare) și păstrează șanse importante de a urca în fazele eliminatorii ale competiției.

 

Crăciun la 25 de grade. Adrian Mutu petrece alături de cel mai bun...
Fanatik
Crăciun la 25 de grade. Adrian Mutu petrece alături de cel mai bun prieten de la naționala României
Mircea Lucescu, interviu special în Gazzetta dello Sport! Dezvăluiri despre Ronaldo, Ceaușescu și...
Fanatik
Mircea Lucescu, interviu special în Gazzetta dello Sport! Dezvăluiri despre Ronaldo, Ceaușescu și plecarea de la Dinamo: „Peste tot e frumos dacă îți merge bine”
Daniel Bîrligea se felicită pentru transferul la FCSB: “Am ajuns la o echipă...
Fanatik
Daniel Bîrligea se felicită pentru transferul la FCSB: “Am ajuns la o echipă mare, cu fani mulți, cu vizibilitate!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce...
iamsport.ro
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce afaceri 'de milioane de euro' cu statul ar avea: 'Folosește o firmă dintr-un sat din județul Galați'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!