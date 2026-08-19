Răzvan Lucescu și Florinel Coman vor fi adversarii lui Cristiano Ronaldo! Când se joacă duelurile stelare din Liga Campionilor Asiei

Tragerea la sorți pentru faza grupelor Ligii Campionilor AFC Elite 2026-2027 reprezintă o provocare majoră pentru doi români. Este vorba despre Răzvan Lucescu (57 de ani) și Florinel Coman (28 de ani), care îl vor înfrunta pe Cristiano Ronaldo (41 de ani).
AFC Champions League Elite este cea mai importantă competiție intercluburi din Asia și a ajuns la faza principală, care se va desfășura în perioada 14 septembrie 2026 – 17 februarie 2027. În această ediție, toți ochii vor fi ațintiți asupra lui Cristiano Ronaldo, care a transmis că 2026-2027 va fi ultimul său an în fotbal. În plus, Al Nassr, campioana Arabiei Saudite, nu a câștigat niciodată Liga Campionilor Asiei.
În Liga Campionilor Asiei, tabloul principal este împărțit în Conferința de Vest și Conferința de Est. Echipa antrenată de Ange Postecoglou a fost repartizată în Conferința de Vest, acolo unde va disputa 4 meciuri pe teren propriu și 4 meciuri în deplasare.
Al Nassr le va înfrunta pe Al Ain (deplasare), Neftchi Fergana (acasă), Al Wasl (acasă), Pakhtakor (deplasare), Al Sadd (acasă), Al Gharafa (deplasare), Al-Shamal (acasă) și Shabab Al Ahli (deplasare). Meciurile lui Cristiano Ronaldo împotriva lui Răzvan Lucescu și a lui Florinel Coman vor fi, așadar, unul după celălalt. Fiul lui „Il Luce” e antrenor la Al Sadd, în timp ce fostul golgheter de la FCSB joacă pentru Al Gharafa.
Primul meci al lui Al Nassr contra românilor va fi cel cu Al Sadd, echipa pe care o antrenează Răzvan Lucescu. Cristiano Ronaldo & Co. vor fi gazde pe Al-Awwal Park, o arenă cu capacitate de 26.004 locuri. Al Nassr – Al Sadd este programat marți, 24 noiembrie, de la ora 23:45. Va urma apoi duelul cu Al Gharafa, club la care e legitimat Florinel Coman.
„Șeptarul” a fost dorit în această vară la FCSB, dar a preferat să rămână în Qatar, acolo unde mai are un an de contract și unde câștigă 2.000.000 de euro pe sezon. Al Gharafa – Al Nassr se va juca în etapa a 6-a din „faza Ligii”, marți, 8 decembrie, de la ora 21:30.