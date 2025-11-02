Răzvan Lucescu și PAOK au făcut instrucție cu echipa lui Andrei Ivan în Grecia! La pauză era 2-0, dar a urmat un recital

ADVERTISEMENT

PAOK Salonic își continuă seria extraordinară și a câștigat la pas partida din deplasare cu Panserraikos, care l-a avut ca titular pe Andrei Ivan. Presa elenă l-a lăudat pe tehnicianul Răzvan Lucescu pentru demonstrația de forță făcută de formația sa.

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, victorie concludentă în fața formației lui Andrei Ivan

În etapa a 9-a a campionatului Greciei, PAOK Salonic s-a deplasat pe terenul modestei Panserraikos, pentru care Andrei Ivan a jucat în nota echipei până în minutul 76. A fost un adevărat galop de sănătate pentru echipa pregătită de Răzvan Lucescu, care s-a impus cu un categoric 5-0.

Întâlnirea a început furtunos și Aristotelis Karasalidis și-a înscris în proprie poartă în minutul 3, pentru ca Magomed Ozdoev să stabilească scorul pauzei în minutul 16. PAOK a fost impresionantă în prima parte a jocului având o posesie de 72%.

Formația pregătită de Răzvan Lucescu și-a continuat recitalul și în repriza secundă și a mai marcat de trei ori. Mai întâi Ozdoev a făcut ”dubla” (73), înainte ca Giakoumakis (81) și Bianco (89) să stabilească scorul final.

Jurnaliștii eleni, laude pentru Răzvan Lucescu

În ciuda faptului că tehnicianul român nu se află printre favoriții presei din Grecia, jurnaliștii au fost nevoiți să remarce faptul că care au adus liniștea echipei sale în repriza a doua.

”Panserraikos a intrat mai bine în repriza secundă, amenințând poarta lui Pavlenka de două ori, însă PAOK, după schimbările lui Lucescu, cu intrările lui Ivanusec și Giakoumakis, a preluat controlul meciului”, a scris publicația .

Reacția lui Răzvan Lucescu după a șasea victorie consecutivă

PAOK Salonic are o serie extraordinară de și 20 de goluri marcate, iar Răzvan Lucescu vrea să profite din plin de această perioadă, fiind conștient că vor veni și momente mai grele.

”Suntem într-o perioadă bună, de la meci la meci căpătăm mai multă încredere, avem entuziasm și jucători cărora le place să muncească din greu, să realizeze lucruri, să dea totul în meciuri și este un proces pentru noi care progresează foarte bine.

Cu siguranță, cele două victorii consecutive în derby-urile cu Olympiacos și AEK au dat echipei un impuls psihologic și au acum mare determinare. Să rămânem concentrați asupra momentului.

Suntem o echipă care, atunci când are mingea, încearcă să domine și să creeze ocazii, victoriile importante ne dau încredere și tinerilor care încă se adaptează la echipă și se integrează mai ușor în atmosfera acesteia.

Când rezultatele sunt bune și echipa joacă așa cum ar trebui, este mai ușor pentru orice tânăr care intră în meci să se aclimatizeze cu restul lotului. În orice caz, un element important este că trebuie să fim pregătiți pentru momentele dificile care pot apărea”, a declarat Lucescu, conform .

PAOK Salonic, lider în campionatul Greciei

Victoria din partida cu Panserraikos a urcat-o pe PAOK Salonic pe prima poziție a campionatului Greciei. Neînvinsă în cele 9 etape disputate, formația lui Răzvan Lucescu a acumulat 23 de puncte, unul mai mult decât Olympiacos.

Ce urmează pentru Răzvan Lucescu

PAOK Salonic speră să păstreze această linie, însă e greu de crezut că va putea obține victorii pe linie până la finalul anului, deoarece mai are de jucat 11 meciuri, dintre care unele extrem de tari.