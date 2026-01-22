Răzvan Lucescu și PAOK, victorie colosală în UEFA Europa League! Prima reacție a antrenorului român: „I-am respectat prea mult”

ADVERTISEMENT

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obținut o victorie extrem de importantă în Europa League, scor 2-0, în fața spaniolilor de la Real Betis, și este ca și calificată în fazele superioare ale competiției. Tehnicianul român a lăudat atitudinea elevilor săi la finalul partidei.

PAOK Salonic o învinge pe Betis și e aproape sigură de calificarea în barajul Europa League

pe teren propriu, și a ajuns la 12 puncte după primele șapte etape. PAOK Salonic a făcut o repriză secundă de vis și, mai mult ca sigur, va juca în primăvara europeană.

Mai mult, PAOK se bate și la titlu în Grecia, iar suporterii visează la un sezon de excepție. Și Cupa rămâne un obiectiv important pentru formația din Salonic.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după ce PAOK a învins-o pe Betis

Răzvan Lucescu a ținut să își laude elevii pentru atitudinea pe care au arătat-o în meciul cu Betis, mai ales pentru repriza a doua excelentă făcută de jucătorii lui PAOK, și speră ca echipa să își continue forma foarte bună.

„La finalul jocului pot spune că a fost un meci perfect. În prima repriză i-am respectat prea mult și le-am permis să creadă că pot controla partida. În partea a doua am dominat total. Am circulat mingea, ne-am creat ocazii și nu le-am permis să își creeze faze de poartă. Ne-am dorit acest joc și s-a văzut.

Mergem mai departe. Aceasta este filosofia mea. Ne uităm doar la următorul meci și ne pregătim așa cum trebuie pentru el. Vom merge în Franța să jucăm jocul nostru”, a fost prima reacție a lui Răzvan Lucescu după meciul disputat de PAOK Salonic.