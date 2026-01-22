Sport

Răzvan Lucescu și PAOK, victorie colosală în UEFA Europa League! Prima reacție a antrenorului român: „I-am respectat prea mult”

PAOK Salonic a învins-o pe Real Betis cu 2-0 în Europa League, ajunge la 12 puncte și este aproape calificată în fazele superioare. Declarațiile lui Răzvan Lucescu după meci.
Alex Bodnariu
22.01.2026 | 22:24
Razvan Lucescu si PAOK victorie colosala in UEFA Europa League Prima reactie a antrenorului roman Iam respectat prea mult
ULTIMA ORĂ
PAOK Salonic o învinge pe Betis și e aproape sigură de calificarea în barajul Europa League
ADVERTISEMENT

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obținut o victorie extrem de importantă în Europa League, scor 2-0, în fața spaniolilor de la Real Betis, și este ca și calificată în fazele superioare ale competiției. Tehnicianul român a lăudat atitudinea elevilor săi la finalul partidei.

PAOK Salonic o învinge pe Betis și e aproape sigură de calificarea în barajul Europa League

Echipa din campionatul Greciei s-a impus cu 2-0 în fața mai bine cotatei Betis Sevilla, pe teren propriu, și a ajuns la 12 puncte după primele șapte etape. PAOK Salonic a făcut o repriză secundă de vis și, mai mult ca sigur, va juca în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu are parte de o campanie foarte bună în cupele europene. Mai mult, PAOK se bate și la titlu în Grecia, iar suporterii visează la un sezon de excepție. Și Cupa rămâne un obiectiv important pentru formația din Salonic.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după ce PAOK a învins-o pe Betis

Răzvan Lucescu a ținut să își laude elevii pentru atitudinea pe care au arătat-o în meciul cu Betis, mai ales pentru repriza a doua excelentă făcută de jucătorii lui PAOK, și speră ca echipa să își continue forma foarte bună.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

„La finalul jocului pot spune că a fost un meci perfect. În prima repriză i-am respectat prea mult și le-am permis să creadă că pot controla partida. În partea a doua am dominat total. Am circulat mingea, ne-am creat ocazii și nu le-am permis să își creeze faze de poartă. Ne-am dorit acest joc și s-a văzut.

ADVERTISEMENT
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digisport.ro
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”

Mergem mai departe. Aceasta este filosofia mea. Ne uităm doar la următorul meci și ne pregătim așa cum trebuie pentru el. Vom merge în Franța să jucăm jocul nostru”, a fost prima reacție a lui Răzvan Lucescu după meciul disputat de PAOK Salonic.

Fostul diamant al lui Gică Hagi, transfer oficial! Merge să se lupte cu...
Fanatik
Fostul diamant al lui Gică Hagi, transfer oficial! Merge să se lupte cu Marius Șumudică la salvarea de la retrogradare. Update
De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările...
Fanatik
De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările scandinave: ”Dimineața, din tot cartierul…”
Întrebat despre plecarea de la FCSB, Dennis Politic a dat un răspuns elegant...
Fanatik
Întrebat despre plecarea de la FCSB, Dennis Politic a dat un răspuns elegant chiar înainte de meciul cu Dinamo Zagreb: „Sunt pregătit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Enes Sali a plecat de la americani! Unde va continua mijlocașul român
iamsport.ro
Enes Sali a plecat de la americani! Unde va continua mijlocașul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!