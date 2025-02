Răzvan Lucescu, sigur pe el înainte de PAOK – FCSB: „Rezultatul din grupă a fost nedrept! Doar s-au apărat, nu au făcut nimic special”

se vor întâlni din nou în acest sezon de UEFA Europa League, dar de această dată miza va fi una mai importantă față de întâlnirea precedentă. Cele două vor juca pentru calificarea în faza optimilor celei de-a doua competiții europene ca importanță.

Răzvan Lucescu nu se teme de FCSB înaintea meciului de la Salonic: „Suntem pregătiți să dăm totul pentru calificare”

Cotată cu prima șansă la calificarea în faza următoare a UEFA Europa League, PAOK este pregătită de o . Campioana României a avut câștig de cauză în meciul disputat în runda a doua din faza principală a competiției.

ADVERTISEMENT

Calculele sunt acum diferite. Fără Darius Olaru, care este indisponibil pentru tot restul sezonului, un adversar care a câștigat ultimul meci cu scorul de 5-0, pe terenul celor de la OFI Crete.

La conferința de presă dinaintea partidei, nu s-a arătat deloc intimidat de faptul că a pierdut ultimul meci direct cu FCSB, ba din contră, este mai motivat ca niciodată să obțină o calificare în faza următoarea a UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

„Sunt antrenor de 20 de ani în total și am trăit atât situații dificile, cât și frumoase. Am învățat că azi e azi și mâine e mâine. Suntem pregătiți să dăm totul pentru calificare. Nu o văd ca pe o provocare, dar echipa este deja cunoscută în Europa, având două sferturi de finală în ultimii ani, câștigarea titlului în 2018, care ne-a fost furat, și campionatul câștigat anul trecut – dar nu vreau să discut mai mult despre asta.

PAOK este o echipă foarte puternică în Grecia, iar acest lucru face dificil pentru echipele din Atena… și de aceea se întâmplă ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. Nu contează că vom juca din nou împotriva Stelei, pentru mine cel mai important lucru este calificarea și victoria de mâine.

ADVERTISEMENT

(n.r. Contează că FCSB a pierdut un singur meci în cele 14 jocuri europene?) Nu știu ce să vă răspund la asta. Cu siguranță, se vor simți bine, cred că vor încerca să câștige și mâine – haideți să îi întrebăm pe ei cum se simt. Fiecare trebuie să se autodepășească, să își găsească psihologia interioară și, la final, să își arate caracterul pentru a obține victoria și calificarea în faza următoare”, a început Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu: „În ultimii ani, am început să dăm un nume mare lui PAOK în Europa”

„(n.r. Cât va conta absența lui Olaru) Este o echipă puternică, cu jucători de calitate și o bună condiție fizică. Are absențe, precum cea a lui Olaru, dar la acest nivel nu te poți baza pe o singură absență. Și noi avem absențe, cum este cea a lui Zivkovic, pe care îl pierdem de ceva timp. Nu pot vorbi despre un singur jucător, ci despre echipă în general.

ADVERTISEMENT

Psihologia, tactica – toate joacă un rol într-un meci. Jucătorii noștri trebuie să joace cu toată determinarea și să câștige duelurile. Pentru mine, contează să jucăm bine și să ne calificăm. Nu m-a afectat faptul că jucăm din nou cu Steaua. Tragerea la sorți a stabilit un adversar și trebuie să-l înfruntăm.

Important este cum găsești fiecare echipă în momentul respectiv. Asta este frumusețea, orice se poate întâmpla. Poți juca împotriva unei echipe mai puternice, dar dacă nu este într-o formă bună, poți profita. În ultimii ani, am început să dăm un nume mare lui PAOK în Europa”, a declarat Răzvan Lucescu la conferința de presă dinaintea partidei.

Răzvan Lucescu: „Știm ce putere au”

„Cu tot respectul pentru adversari, știm ce putere au, ce experiență, tricoul lor e mai greu decât al nostru în Europa, Steaua a câștigat o Ligă a Campionilor. Au participat în grupele Ligii Campionilor, au o semifinală în Europa League. Ăsta e avantajul lor, am mult respect pentru istoria acestui club.

Rezultatul din grupă a fost nedrept, am jucat mai bine, am avut multe ocazii, am analizat foarte bine meciul. Așa e uneori în fotbal. Am venit după două meciuri grele, am jucat un fotbal frumos contra lui Aris și trebuia să câștigăm, dar din 3 metri am ratat cu poarta goală. Asta ne-a afectat probabil, de aceea ei au reușit să marcheze în finalul reprizei secunde, apoi n-au făcut nimic special, doar s-au apărat”, a încheiat tehnicianul lui PAOK.