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Liga Campionilor Asiei a venit cu primul șoc pentru Răzvan Lucescu (57 ani) la Al-Sadd. Prima etapă din competiție a însemnat pentru formația antrenorului român un eșec dur în deplasare. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Răzvan Lucescu, eșec dur cu Al-Sadd în prima etapă din Liga Campionilor Asiei

Cu cinci victorii în cinci meciuri pe plan intern, înainte de prima etapă din Liga Campionilor Asiei. Qatarezii au întâlnit în deplasare . După primele patru etape din campionat, echipa tehnicianului român se află pe primul loc, cu patru victorii și un golaveraj impresionant de 19-7.

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Însă duelul cu Esteghlal a fost o surpriză neplăcută pentru toți cei din tabăra lui Al-Sadd. La Basra (Irak), Esteghlal Teheran s-a impus cu 3-0, în condițiile în care formațiile iraniene sunt private de avantajul terenului propriu din cauza războiului cu SUA. Chiar dacă, la prima vedere, echipa lui Răzvan Lucescu părea a fi mare favorită, avându-l pe Roberto Firmino pe teren, lucrurile au stat total diferit.

Asani (9), Saharkhizan (47) și Gholizadeh (90+5) au fost cei care au decis soarta partidei. Brazilianul Firmino a marcat și el, dar reușita sa a fost anulată de VAR pentru un henț în faza de construcție. În cele șapte meciuri rămase din Liga Campionilor Asiei, Al-Sadd nu va avea viață ușoară. Al-Hilal Riad, Al-Qadsiah, Al-Ahli Jeddah și Al-Nassr Riad (toate din Arabia Saudită) vor fi următoarele adversare ale echipei conduse de tehnicianul român.

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Cine este Esteghlal, echipa care a zdrobit echipa lui Răzvan Lucescu

Cu un lot cotat de site-urile de specialitate la doar 12,5 milioane de euro (față de 78 de milioane de euro, valoarea lotului lui Al-Sadd), Esteghlal ocupă locul 2 în campionatul Iranului, la doar un punct în spatele liderului Tractor. Sezonul trecut, Esteghlal câștiga campionatul cu 41 de puncte. Cel mai valoros jucător din lotul pregătit de Sohrab Bakhtiarizadeh este Jasir Asani (1,8 milioane de euro).

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În Champions League Elite, cea mai tare competiție intercluburi de pe continentul asiatic, doar primele șapte clasate din grupa extinsă de 16 vor avansa în prima fază eliminatorie.