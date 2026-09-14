Sport

Răzvan Lucescu, șoc la debutul în Liga Campionilor Asiei! Al-Sadd a fost umilită de o echipă cu un lot de 6 ori mai ieftin

Răzvan Lucescu, rezultat total neașteptat în primul meci din Liga Campionilor Asiei. Cu cât a fost răpusă Al-Sadd.
Mihai Dragomir
15.09.2026 | 00:20
Razvan Lucescu soc la debutul in Liga Campionilor Asiei AlSadd a fost umilita de o echipa cu un lot de 6 ori mai ieftin
ULTIMA ORĂ
Dureros. Cu cât a pierdut Răzvan Lucescu la debutul cu Al-Sadd în Liga Campionilor Asiei. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Liga Campionilor Asiei a venit cu primul șoc pentru Răzvan Lucescu (57 ani) la Al-Sadd. Prima etapă din competiție a însemnat pentru formația antrenorului român un eșec dur în deplasare. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Răzvan Lucescu, eșec dur cu Al-Sadd în prima etapă din Liga Campionilor Asiei

Cu cinci victorii în cinci meciuri pe plan intern, Al-Sadd avea moralul ridicat înainte de prima etapă din Liga Campionilor Asiei. Qatarezii au întâlnit în deplasare echipa iraniană Esteghlal. După primele patru etape din campionat, echipa tehnicianului român se află pe primul loc, cu patru victorii și un golaveraj impresionant de 19-7.

ADVERTISEMENT

Însă duelul cu Esteghlal a fost o surpriză neplăcută pentru toți cei din tabăra lui Al-Sadd. La Basra (Irak), Esteghlal Teheran s-a impus cu 3-0, în condițiile în care formațiile iraniene sunt private de avantajul terenului propriu din cauza războiului cu SUA. Chiar dacă, la prima vedere, echipa lui Răzvan Lucescu părea a fi mare favorită, avându-l pe Roberto Firmino pe teren, lucrurile au stat total diferit.

Asani (9), Saharkhizan (47) și Gholizadeh (90+5) au fost cei care au decis soarta partidei. Brazilianul Firmino a marcat și el, dar reușita sa a fost anulată de VAR pentru un henț în faza de construcție. În cele șapte meciuri rămase din Liga Campionilor Asiei, Al-Sadd nu va avea viață ușoară. Al-Hilal Riad, Al-Qadsiah, Al-Ahli Jeddah și Al-Nassr Riad (toate din Arabia Saudită) vor fi următoarele adversare ale echipei conduse de tehnicianul român.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu...
Digi24.ro
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

Cine este Esteghlal, echipa care a zdrobit echipa lui Răzvan Lucescu

Cu un lot cotat de site-urile de specialitate la doar 12,5 milioane de euro (față de 78 de milioane de euro, valoarea lotului lui Al-Sadd), Esteghlal ocupă locul 2 în campionatul Iranului, la doar un punct în spatele liderului Tractor. Sezonul trecut, Esteghlal câștiga campionatul cu 41 de puncte. Cel mai valoros jucător din lotul pregătit de Sohrab Bakhtiarizadeh este Jasir Asani (1,8 milioane de euro).

ADVERTISEMENT
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să...
Digisport.ro
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”

În Champions League Elite, cea mai tare competiție intercluburi de pe continentul asiatic, doar primele șapte clasate din grupa extinsă de 16 vor avansa în prima fază eliminatorie.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu, îngrijorat după Inter – Udinese 5-3, meciul serii în Europa: „Nu...
Fanatik
Cristi Chivu, îngrijorat după Inter – Udinese 5-3, meciul serii în Europa: „Nu suntem perfecți”
Karlo Muhar aruncă „bomba” după debutul la FCSB! Îl vede pe Dan Petrescu...
Fanatik
Karlo Muhar aruncă „bomba” după debutul la FCSB! Îl vede pe Dan Petrescu pe banca roș-albaștrilor: „Poate că va fi antrenor aici”
Ricardo Sousa a spus cum a reușit să încurce FCSB pe Arena Națională:...
Fanatik
Ricardo Sousa a spus cum a reușit să încurce FCSB pe Arena Națională: „Le-am spus jucătorilor!”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu:...
iamsport.ro
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu: 'Era sculă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!