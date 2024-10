Răzvan Lucescu, șocat după PAOK – FCSB 0-1: „Ce poți spune după un astfel de joc?”. Întrebarea care l-a enervat teribil: „Treziți-vă! Numai asta oferiți în România”. Video

FCSB a învis PAOK, scor 1-0, în etapa secundă din faza grupei principale a UEFA Europa League. .

Răzvan Lucescu, după PAOK – FCSB 0-1: „Ne-a costat o greșeală a noastră”

Vizibil supărat, Răzvan Lucescu a comentat evoluția lui PAOK după înfrângerea cu FCSB, scor 0-1. Tehnicianul consideră că elevii săi au dominat autoritar repriza secundă.

„Ce să spun despre acest meci în care am avut două goluri și șase ocazii mari? Ne-a costat o greșeală a noastră. În repriza secundă am jucat, ne-am creat ocazii, dar nu am găsit golul. Am dominat cu mare autoritate.

Avem și noi partea noastră de vină, nu vreau să intru în prea multe discuții și analize. Pe de altă parte, din experiența mea în fotbal sunt astfel de perioade în care orice ai face nu reușești.

La orice mică greșeală primești gol. Meciul de azi e asemănător cu cel de duminică. Imaginează-ți că un gol marcat de noi schimba situația. Măcar 1-1 dacă era cu 10 minute înainte de final, puteam schimba rezultatul”, a declarat Răzvan Lucescu, după PAOK – FCSB 0-1.

Răzvan a izbucnit la conferinața de după PAOK – FCSB 0-1

La conferința de după joc, Răzvan Lucescu a izbucnit după o întrebare adresată de presa din România legată de rivalitatea sa cu FCSB.

„De ce trebuie să discutați despre rivalitate? În România, mereu se încearcă să se creeze ură și dușmani. Mie nu-mi pasă! Eu acum sunt în Grecia, la PAOK. De ce trebuie să creați voi ură mereu?

Am încercat mereu să fiu echilibrat și calm. Băieți, treziți-vă! Mereu oferiți oamenilor din România numai ură și ști negative”, a mai declarat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu a vorbit despre problemele lui PAOK

Răzvan Lucescu a vorbit despre perioada proastă prin care trece PAOK în urma ultimelor rezultate. Formația din Salonic a pierdut ultimele trei partide, cu Galatasaray, Aris și FCSB.

„Jucăm cu prea mare dorință de a reuși. Trebuie să ne liniștim, să luptăm. Rămân la părerea că în față nu reușim să gestionăm foarte bine momentele. Nu ținem apărarea adversă în presiune, probabil de-aia îi lăsăm pe adversari să se apere cu prospețime”, a mai declarat Răzvan Lucescu, după PAOK – FCSB 0-1.

Răzvan Lucescu a rămas îngândurat pe bancă după PAOK – FCSB 0-1

După fluierul final al partidei PAOK – FCSB 0-1, Răzvan Lucescu a rămas pe banca de rezerve alături de secunzii săi. .

Antrenorul i-a mulțumit fotbalistului român pentru gestul său și i-a transmis un mesaj, fiind vizibil afectat: „Felicitări, ați avut și noroc”.

Conferinta de presa a lui Razvan Lucescu dupa PAOK - FCSB 0-1