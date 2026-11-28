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Răzvan Lucescu nu are liniște în Qatar. Al-Sadd a pierdut cu 1-0 la Al-Wakrah. Singurul gol si omul meciului a fost semnat de Aissa Laidouni, fostul jucător de la FC Voluntari. După fluierul final, antrenorul român a fost băgat în ședință direct pe teren.

Presiune pe Răzvan Lucescu în Qatar după Al-Wakrah – Al-Sadd 1-0

După ce în urmă cu 4 zile a pierdut în fața echipei lui Cristiano Ronaldo în Champions League-ul din Asia, meci , Răzvan Lucescu a trăit un nou eșec pe banca lui Al-Sadd. De data aceasta, formația condusă de antrenorul român a cedat în campionat, cu 0-1, pe terenul celor de la Al-Wakrah, formație clasată mult mai jos în clasament. Aissa Laidouni, fotbalist care a jucat în trecut și pentru FC Voluntari, a stabilit scorul partidei încă din minutul 36.

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Minute bune după fluierul final, când nimeni nu se mai afla pe teren, dar nici în tribune, Lucescu Jr. a rămas cu staff-ul său. A avut loc o ședință, iar tehnicianul a stat pe scaunul băncii tehnice fără să vorbească sau să schițeze orice alt gest. Așteptat și de presă, antrenorul român a mers ulterior la Bafetimbi Gomis, prezent la tribuna oficială, cu care a dat mâna. Gomis, fostul mare jucător francez, i-a fost elev la Al-Hilal, unde au cucerit împreună Champions League în Asia, sezonul 2020/2021.

Salutul dintre Răzvan Lucescu și Bafetimbi Gomis

Răzvan Lucescu a pierdut primul loc în Qatar, deși este plătit regește

Al-Sadd a fost lider în prima parte a sezonului din Qatar, dar recent a pierdut teren. După 11 etape, echipa lui Răzvan Lucescu se află acum pe locul 3, cu 21 de puncte, la 3 puncte de Al-Rayyan, actualul lider. . La formația qatareză, el încasează 2,5 milioane de euro pe sezon.

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În vârstă de 57 de ani, Lucescu Jr. a semnat în vara acestui an, iar contractul este valabil până în vara lui 2028. Înainte de Al Sadd, Răzvan Lucescu a pregătit-o pe PAOK, în Grecia. Singurul său trofeu câștigat în carieră în fotbalul din Qatar rămâne, până acum, Cupa, adjudecată în sezonul 2012/2013, pe banca celor de la El-Jaish SC.

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