Răzvan Lucescu nu are liniște în Qatar. Al-Sadd a pierdut cu 1-0 la Al-Wakrah. Singurul gol si omul meciului a fost semnat de Aissa Laidouni, fostul jucător de la FC Voluntari. După fluierul final, antrenorul român a fost băgat în ședință direct pe teren.
După ce în urmă cu 4 zile a pierdut în fața echipei lui Cristiano Ronaldo în Champions League-ul din Asia, meci marcat de un scandal monstruos, Răzvan Lucescu a trăit un nou eșec pe banca lui Al-Sadd. De data aceasta, formația condusă de antrenorul român a cedat în campionat, cu 0-1, pe terenul celor de la Al-Wakrah, formație clasată mult mai jos în clasament. Aissa Laidouni, fotbalist care a jucat în trecut și pentru FC Voluntari, a stabilit scorul partidei încă din minutul 36.
Minute bune după fluierul final, când nimeni nu se mai afla pe teren, dar nici în tribune, Lucescu Jr. a rămas cu staff-ul său. A avut loc o ședință, iar tehnicianul a stat pe scaunul băncii tehnice fără să vorbească sau să schițeze orice alt gest. Așteptat și de presă, antrenorul român a mers ulterior la Bafetimbi Gomis, prezent la tribuna oficială, cu care a dat mâna. Gomis, fostul mare jucător francez, i-a fost elev la Al-Hilal, unde au cucerit împreună Champions League în Asia, sezonul 2020/2021.
Al-Sadd a fost lider în prima parte a sezonului din Qatar, dar recent a pierdut teren. După 11 etape, echipa lui Răzvan Lucescu se află acum pe locul 3, cu 21 de puncte, la 3 puncte de Al-Rayyan, actualul lider. Răzvan Lucescu este al treilea cel mai bine plătit antrenor român al momentului. La formația qatareză, el încasează 2,5 milioane de euro pe sezon.
În vârstă de 57 de ani, Lucescu Jr. a semnat în vara acestui an, iar contractul este valabil până în vara lui 2028. Înainte de Al Sadd, Răzvan Lucescu a pregătit-o pe PAOK, în Grecia. Singurul său trofeu câștigat în carieră în fotbalul din Qatar rămâne, până acum, Cupa, adjudecată în sezonul 2012/2013, pe banca celor de la El-Jaish SC.