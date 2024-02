Răzvan Lucescu, subiect de glume după eliminarea din Cupa Greciei. Cum l-au ironizat rivalii de la Panathinaikos

PAOK Salonic a fost de Panathinaikos în semifinalele Cupei Greciei. Trupa tehnicianului român a primit gol la ultima fază din prelungiri, pentru ca apoi să rateze în 3 rânduri ocazia de a închide partida la loviturile de departajare.

Panathinaikos, glume pe seama lui Răzvan Lucescu

Rivalitatea dintre PAOK Salonic și echipele din Atena este extrem de mare, astfel se explică glumele pe care cei de la Panathinaikos le-au făcut la adresa lui Răzvan Lucescu, după meciul din Cupa Greciei.

La o zi după calificare, Panathinaikos a apelat la o ironie pe rețelele sociale. Oficialii clubului din Atena au postat o fotografie cu un fes pierdut pe aeroportul din Salonic, cu referire la modelul de căciulă pe care tehnicianul român îl poartă la meciuri.

Fesul se află pe banda unde sunt transportate bagajele, iar deasupra scrie ”pierdut și găsit”, iar dedesubt sunt cele două orașe Atena și Salonic. Practic se spune că Lucescu jr. și-a pierdut căciula la Atena și și-a regăsit-o abia la Salonic.

”Suvenir” a fost descrierea celor de la Panathinaikos la postarea de pe contul de Instagram, iar gluma a fost pe placul fanilor echipei, pentru că a adunat peste 20.000 de aprecieri în patru ore.

Răzvan Lucescu, reacție amară după eliminare

Răzvan Lucescu s-a arătat extrem de mâhnit de faptul că PAOK Salonic a ratat calificarea în finala Cupei Greciei, după meciul de infarct cu Panathinaikos Atena, dar și-a felicitat jucătorii pentru cum s-au prezentat.

”În fotbal sunt și situații de acest fel. Pe de o parte, e greu de suportat atâta amărăciune, o asemenea supărare. Pe de altă parte, am fost eliminați după o perioadă scurtă în care nu am jucat așa cum ar fi trebuit.

Am dominat jocul, am câștigat în timpul regulamentar… am făcut 2-0 și când eram în zece jucători. Am arătat că suntem o echipă care poate juca un fotbal bun împotriva oricărui adversar”, a declarat el.

În urmă cu două săptămâni, PAOK Salonic a anunțat oficial cu Răzvan Lucescu. Noua înțelegere pe care românul de 54 de ani o va avea la formația elenă va expira în vara anului 2027.