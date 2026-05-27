Răzvan Lucescu, surprins total de Gică Hagi la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „Nu m-aș fi așteptat. Toată viața mea îi voi purta o recunoștință imensă”

Gică Hagi a fost complet dărâmat de vestea trecerii în neființă a lui Mircea Lucescu, iar Răzvan Lucescu recunoaște că a rămas impresionat de trăirile „Regelui”. Dezvăluiri uluitoare despre numirea sa ca selecționer
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 15:49
Răzvan Lucescu, profund recunoscător lui Gică Hagi. Foto: Colaj FANATIK
Gică Hagi (61 de ani) a fost antrenat de Mircea Lucescu la Brescia, Galatasaray, dar și la naționala României de fotbal, iar cei doi au format o relație extrem de specială. Vestea morții reputatului antrenor l-a afectat enorm, iar Răzvan Lucescu a rămas impresionat de trăirile fostului mare fotbalist de la înmormântarea tatălui său.

Motivul pentru care Răzvan Lucescu îi va rămâne recunoscător pe viață lui Gică Hagi

Deși știa despre relația bună pe care au avut-o cei doi, Răzvan Lucescu a recunoscut că nu s-ar fi așteptat niciodată la suferința trăită de Gică Hagi după moartea lui Mircea Lucescu. Antrenorul lui PAOK a rămas impresionat de tot ceea ce a făcut actualul selecționer la înmormântarea lui „Il Luce”, iar pentru acest lucru a declarat că îi va rămâne recunoscător toată viața:

„Pentru mine a fost foarte emoționant să îl văd pe el reacționând așa (n.r. la funeraliile lui Mircea Lucescu). Nu m-aș fi așteptat. Și îmi dau seama cât de tare a fost atașat de tata, cum i-a fost recunoscător. Fantastic. Toată viața mea îi voi purta o recunoștință imensă pentru aceste momente de la înmormântarea tatălui meu.

(n.r. Despre echipa națională) Nu va fi ușor pentru el. Nu cade nimic din cer acum, în vara asta. E nevoie și de o anumită conjunctură. Anul trecut pe ultima parte părea că s-a creat un grup, aveau încredere, rând pe rând au început să iasă jucătorii de la echipele lor de club. S-a pornit la reconstruirea unui nou grup, nu a fost ușor. Contează foarte mult să îi ai pe toți în formă fizică, psihică bună. Contează cum îți găsești adversarul. Contează și șansa. Este un alt mare pasionat de fotbal, iubește la nebunie echipa națională și România. Tata a fost așa, el este așa. Eu nu am fost așa, nu am avut trăirile lor”, a spus Răzvan Lucescu la Prima Sport 1.

Dezvăluiri uluitoare despre numirea lui Gică Hagi în rolul de selecționer! Mircea Lucescu s-a zbătut pentru acest lucru

Chiar dacă nu s-ar fi întâmplat tragicul eveniment, Mircea Lucescu ar fi renunțat oricum la poziția se selecționer al României, iar acest lucru s-ar fi putut întâmpla chiar dacă ar fi calificat-o pe România la turneul final. Locul său era pregătit deja pentru Gică Hagi, iar „Il Luce” s-a zbătut foarte mult pentru a-l aduce pe banca „tricolorilor”.

„Am vorbit cu el atunci, sper să nu se supere că divulg. Era foarte marcat. «Nu poți să îți dai seama cât s-a luptat omul ăsta pentru mine», mi-a zis. Au fost foarte mulți care au fost contra convocării lui Gică la echipa națională, iar nea Mircea s-a luptat cu toți”, a completat Mihai Stoica, aflat și el în studio alături de Răzvan Lucescu la aceeași emisiune.

Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
