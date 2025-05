Răzvan Lucescu, urmașul lui Mircea Lucescu la echipa națională? Răzvan Burleanu a făcut portretul noului selecționer: „L-am simțit că vrea să vină!”

Naționala României este pregătită în prezent de Mircea Lucescu, Răzvan Burleanu a vorbit despre cel care i-ar putea urma lui „IL Luce” la cârma primei reprezentative, având doar cuvinte de laudă la adresa lui Răzvan Lucescu.

Portretul lui Răzvan Lucescu, făcut de Răzvan Burleanu. Ce a spus președintele FRF despre posibilitatea ca fiul lui „IL Luce” să îi urmeze la echipa națională

Mircea Lucescu are misiunea de a califica România la CM 2026. Indiferent de ce va urma, vârsta înaintată pe care o are îl constrânge pe selecționer, astfel că FRF are în vedere deja posibili înlocuitori.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Burleanu l-a analizat pe Răzvan Lucescu, . Președintele FRF a avut doar cuvinte de admirație la adresa antrenorului român.

„Sunt sigur că merită să antreneze echipa națională. L-am simțit că vrea să vină”

„Răzvan Lucescu a fost un antrenor pe care ni l-am dorit, un antrenor care… sunt sigur că merită să antreneze echipa națională. Dacă nu mi-ar fi plăcut, nu m-aș fi văzut și nu i-aș fi propus în baza mandatului pe care l-am avut dinspre Comisia Tehnică de a deveni selecționerul echipei naționale.

Îmi amintesc că și-a dorit acest lucru, era prins într-un contract cu PAOK. Așa l-am simțit, că a vrut să vină. Cu siguranță și el ar trebui să vă împărtășească acest lucru, dar avea această clauză, una destul de mare, și știți foarte bine iarăși abordarea noastră a Federației Române de Fotbal, nu vom plăti niciodată clauze de reziliere.



„Suntem împotriva clauzelor de reziliere”

Și menționez acest subiect al clauzelor de reziliere, că la un moment dat a fost acest subiect în România, în care s-a solicitat Federației Române de Fotbal de a se plăti o clauză de reziliere pentru Dan Petrescu pentru a veni la echipa națională. De ce considerăm că plata unor clauze de reziliere ar duce Federația Română de Fotbal în afara unor principii foarte clare? De ce?

Fiindcă niciodată nu ai avea garanția că acel antrenor n-ar putea să vină la echipa națională fără plata acelei clauze de reziliere. Mai mult decât atât, vorbim de sute de mii sau poate chiar 1 milion de euro, bani pe care noi, la finalul zilei, nu i-am mai avea la dispoziție pentru a investi în fotbal. Am face-o, cu siguranță, dacă cineva ne-ar putea oferi garanția unei performanțe sportive și automat a câștigurilor financiare.

Gândiți-vă că noi astăzi investim într-un parteneriat cu Ministerul Educației în toate competițiile interșcolare din România, unde avem peste 350 de mii de copii, aici includem inclusiv Cupa Satelor la categoria U13, fiindcă ne interesează foarte mult să rezolvăm și această problemă a disparităților pe care le avem la nivel național între mediul urban și mediul rural, investim aproape 1 milion de euro într-un an de zile. Asta ca să vă faceți așa o imagine ce putem să facem cu 1 milion de euro.

„Răzvan Lucescu e un antrenor pe care ni l-am dorit la nivelul echipei naționale, un antrenor pe care îl considerăm că merită!”

V-am spus, Răzvan Lucescu e un antrenor pe care ni l-am dorit la nivelul echipei naționale, un antrenor pe care îl considerăm că merită, ca la un moment dat să antreneze. Nu aș vrea să mă pronunț în momentul de față pe acest subiect (venirea lui Răzvan la națională după tatăl său nr.), de ce? Fiindcă cu siguranță acesta ar fi un alt subiect de presă, și nu-mi doresc să fac titluri. Îmi doresc doar să explic lucruri, să explic procese, să explic, practic, viziunea Federației Române de Fotbal. Ce sens are să intrăm, să discutăm despre numele selecționerului care va urma după Mircea Lucescu în momentul de față.

Merită, a demonstrat, e un antrenor care are o experiență internațională demonstrată în diferite țări. Iar lucrul acesta e un element foarte, foarte important. Că de fapt ce-ți arată? Îți arată profesionalism pe de o parte, dar și o capacitate foarte mare de adaptare la contexte naționale diferite. Răzvan Lucescu a făcut performanță în Grecia, în Arabia Saudită. Ceea ce, practic, din punctul meu de vedere, toate aceste performanțe îi întăresc toată cariera pe care și-a construit-o și totodată are și o vârstă, să spunem, optimă pentru o echipă națională care se află într-o etapă de maturitate.

„Profilul pe care Federația Română de Fotbal l-a căutat a fost permanent al unui antrenor tânăr”

Și atunci o să înțelegeți de ce Mircea Lucescu a devenit selecționerul echipei naționale în acest moment. Profilul pe care Federația Română de Fotbal l-a căutat a fost permanent al unui antrenor tânăr, foarte muncitor, foarte determinat, care nu are nicio ezitare de a se înhăma la o muncă în care nu știi sau ai o certitudine foarte scăzută că vei avea succes la finalul drumului.

De aceea, practic, o schimbare de profil, fiindcă vă amintiți… și momentul în care, după plecarea lui Edi, Edi Iordănescu, în vara lui 2024, au apărut în spațiu public foarte multe nume. Și am rămas și eu surprins de numele vehiculate, când, practic, profilul nostru pe care îl căutam și care îl consideram potrivit, era acela unui antrenor matur, cu experiență, care, prin această experiență, să aducă o valoare adăugată echipei naționale. Ceea ce am și reușit!”, a spus Răzvan Burleanu la FANATIK SUPERLIGA.