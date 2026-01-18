Sport

Răzvan Lucescu, victorie la scor și locul 1 în Grecia cu PAOK! Reacția antrenorului român. Update

Răzvan Lucescu a dus-o pe PAOK, temporar, pe primul loc în Grecia. Vezi pe Fanatik.ro ce a făcut echipa românului în meciul de duminică seară.
Mihai Dragomir
18.01.2026 | 22:32
Răzvan Lucescu a dus PAOK pe primul loc. Ce a făcut echipa românului în campionat. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Răzvan Lucescu se află într-o perioadă foarte bună la PAOK. Românul și-a dus echipa pe primul loc în Grecia. Cu cât a câștigat echipa sa meciul de pe teren propriu de duminică seară.

UPDATE: Cum a reacționat Răzvan Lucescu după ce a dus PAOK pe primul loc în Grecia

Răzvan Lucescu a reacționat la capătul victoriei cu OFI Creta. Românul a recunoscut că se aștepta ca meciurile să fie grele încă de la confruntarea anterioară cu Olympiacos. De asemenea, situația lotului pe care l-a avut la dispoziție i-a creat o ușoară stare de tensiune.

„Meciul dinaintea începerii ne-a arătat că va fi dificil. Am avut multe probleme după meciul de miercuri, cu accidentări și îmbolnăviri. În linia de atac nu am avut opțiuni. Nu știam cum va fi echipa. Dacă ceva nu funcționa bine, șansa ca cineva să intre de pe bancă era limitată. 

A fost un meci de top pentru noi în faza de creație, mai ales în prima repriză. În repriza a doua am gestionat perfect meciul, fără a le lăsa șansa de a intra în joc. De aceea am fost tensionat.

Probabil ne aflăm într-o perioadă de prospețime. Sunt perioade în care, orice ai face, nu vei primi goluri. Se va întâmpla și invers. Fotbalul nu este… playstation, nu merge întotdeauna așa cum vrei tu. Echipa merge și lucrează așa cum trebuie. Este nevoie și de noroc!”, a spus, printre altele, Răzvan Lucescu după meci, conform metrosport.gr.

PAOK e pe primul loc în Grecia

PAOK a jucat în cadrul etapei cu numărul 17 din SuperLiga Greciei, primind vizita celor de la OFI Creta. Răzvan Lucescu și elevii au reușit încă o dată să-i facă pe suporteri fericiți.

Mai exact, după calificarea în semifinalele Cupei Greciei în urma victoriei cu 2-0 în fața rivalei Olympiacos, PAOK a câștigat acum și în campionat cu 3-0.

Soarta partidei a fost decisă încă din prima repriză, după reușitele lui Dimitrios Pelkas (minutul 18), Taison (40) și Georgios Giakoumakis (43).  Astfel, PAOK a ajuns pe primul loc cu 41 de puncte, cu un meci în plus și 2 puncte peste campioana en-titre, Olympiacos.

Răzvan Lucescu, idol în Grecia. Ce cântec i-au dedicat fanii

PAOK este în lupta pentru titlu și Cupă, iar Răzvan Lucescu este adorat la propriu de suporterii echipei. Românul a primit cadou, după victoria cu Olympiacos, un cântec special.

Un fan a compus versuri dedicate antrenorului român ce s-au transformat într-o adevărată piesă: „Gata Roumanikia” („Pisica românească”). Cântecul este inspirat din maneaua „Made in Romania” a lui Ionuț Cercel, cea care s-a viralizat în urmă cu doi ani.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
