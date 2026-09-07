Sport

Răzvan Lucescu, cerere specială la OSIM pentru numele tatălui său! Peste 1000 de produse şi servicii, vizate

Răzvan Lucescu a depus o cerere la OSIM pentru înregistrarea mărcilor „Mircea Lucescu” și „Il Luce”. Pese 1000 de produse şi servicii au fost trecute în solicitări de antrenor.
Marian Popovici
07.09.2026 | 14:40
Razvan Lucescu cerere speciala la OSIM pentru numele tatalui sau Peste 1000 de produse si servicii vizate
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Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, gest interpretat de companie ca un semn de susținere pentru valorile promovate de proiect. Sursa: colaj Fanatik
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Mircea Lucescu s-a stins din viaţă pe 7 aprilie 2026 la vârsta de 80 de ani. Pe lângă moştenirea fotbalistică uriaşă, „Il Luce” a lăsat familiei şi un nume cu rezonanţă, care poate fi valorificat din punct de vedere comercial.

Răzvan Lucescu, cerere la OSIM pentru înregistrarea mărcilor „Mircea Lucescu” şi „Il Luce”

În acest sens, Răzvan Lucescu a depus o cerere la OSIM prin care solicită înregistrarea mărcilor „Mircea Lucescu” şi „Il Luce”, pentru a proteja brandul tatălui său. Răzvan a nominalizat 1.027 de produse și servicii, care ar trebui să intre sub controlul familiei, notează Gsp.

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Pe lista stufoasă se regăsesc elemente diferite, din mai multe industrii: vodcă, whisky, mănuşi de baie, costume, băuturi din fructe, cocktailuri, producţie de clipuri publicitare, brokeraj, ba chiar şi extracţii miniere.

Mircea Lucescu dă numele primului avion Boeing 737 MAX al celor de la Tarom

Scopul este acela de protecţie şi control asupra utilizării comerciale a numelui. Prin înregistrare, familia Lucescu urmăreşte prevenirea folosirii sau însuşirii numelui „Mircea Lucescu” sau „Il Luce” de diverşi oameni pentru produsele lor sau publicitate şi sponsorizări, fără acordul lui Răzvan Lucescu.

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Mircea Lucescu dă şi numele primului avion Boeing 737 MAX care urmează să ajungă în România. Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui pentru compania TAROM.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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