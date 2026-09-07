ADVERTISEMENT

la vârsta de 80 de ani. Pe lângă moştenirea fotbalistică uriaşă, „Il Luce” a lăsat familiei şi un nume cu rezonanţă, care poate fi valorificat din punct de vedere comercial.

Răzvan Lucescu, cerere la OSIM pentru înregistrarea mărcilor „Mircea Lucescu” şi „Il Luce”

În acest sens, Răzvan Lucescu a depus o cerere la OSIM prin care solicită înregistrarea mărcilor „Mircea Lucescu” şi „Il Luce”, pentru a proteja brandul tatălui său. Răzvan a nominalizat 1.027 de produse și servicii, care ar trebui să intre sub controlul familiei, notează .

ADVERTISEMENT

Pe lista stufoasă se regăsesc elemente diferite, din mai multe industrii: vodcă, whisky, mănuşi de baie, costume, băuturi din fructe, cocktailuri, producţie de clipuri publicitare, brokeraj, ba chiar şi extracţii miniere.

Mircea Lucescu dă numele primului avion Boeing 737 MAX al celor de la Tarom

Scopul este acela de protecţie şi control asupra utilizării comerciale a numelui. Prin înregistrare, familia Lucescu urmăreşte prevenirea folosirii sau însuşirii numelui „Mircea Lucescu” sau „Il Luce” de diverşi oameni pentru produsele lor sau publicitate şi sponsorizări, fără acordul lui Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu dă şi numele primului avion Boeing 737 MAX care urmează să ajungă în România. dreptul de utilizare a numelui pentru compania TAROM.

ADVERTISEMENT