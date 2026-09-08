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Răzvan Marin a debutat cu dreptul în Champions League cu AEK Atena. Internaționalul român a fost desemnat omul meciului în partida contra LASK Linz, după ce golul său superb din lovitură liberă a adus prima victorie a grecilor după două decenii de secetă.

Răzvan Marin, „one man show” în AEK Atena – LASK Linz! Cum și-a explicat golul din Champions League

Răzvan Marin a fost titular pentru AEK Atena în meciul cu LASK Linz, din prima etapă a fazei ligii din UEFA Champions League. Grecii nu mai câștigaseră un meci în fazele principale din sezonul 2006/2007, când treceau de AC Milan în grupe, cu scorul de 1-0, unicul gol fiind marcat de Julio Cesar, tot din lovitură liberă.

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La două decenii distanță, Internaționalul român a fost desemnat omul meciului și a explicat ce a gândit înainte de execuția magistrală prin care a adus echipei sale cele trei puncte: „Mulțumesc pentru felicitări! În primul rând, sunt fericit pentru că am câștigat cele trei puncte. Sigur că exersez mult loviturile libere la antrenament. Astăzi a intrat și sunt fericit pentru că am marcat și poate că este destin să se întâmple așa ceva după 20 de ani.

Cred că era important să începem bine. Fiecare a jucat hotărât. Am intrat hotărâți. Am lăsat pasiunea și lupta pe teren. În Champions League orice oponent este puternic și de aceea trebuie să fim fericiți pentru că am câștigat. Sincer, am văzut cum a stat portarul, puțin cam în centru, de aceea am încercat să șutez acolo sus și am făcut-o perfect”, a declarat Răzvan Marin la finalul meciului.

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Răzvan Marin after great match and goal in champions league — TheFootballZone (@football_t69515)

Răzvan Marin, cel mai bun om de pe teren! Ce au notat observatorii UEFA

Nu doar golul ci prestația sa în sine. El nu doar că a înscris golul victoriei lui AEK Atena, ci a avut o contribuție importantă și în zona defensivă, unde și-a câștigat 7 din cele 12 dueluri la sol și a recuperat 5 mingi. De asemenea, el a fost important și la construcție, unde a dat 43 de pase corecte, dintre care 5 au dus la șutul direct al coechipierilor.

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El a fost important și la cornere, iar cele 5 centrări pe care le-a dat de-a lungul celor 90 de minute și-au atins ținta de 4 ori. După ce a fost desemnat omul meciului, observatorii UEFA au făcut un scurt rezumat al jocului lui Răzvan Marin: „Pe lângă golul superb pe care l-a marcat, a avut un rol esențial la mijlocul terenului. Deși el și partenerul său, Milán Vitális, au fost în inferioritate numerică în acea zonă, prestația sa a făcut ca acest dezavantaj să nu fie vizibil. A avut o contribuție crucială atât în faza defensivă, cât și în circulația fluentă a mingii, prin pase rapide care au ajutat AEK să controleze ritmul jocului”, au notat observatorii UEFA, conform