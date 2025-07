Răzvan Marin a bătut palma și semnează cu noua echipă: contract pe 3 ani! Va juca în cupele europene

Răzvan Marin, internaționalul român care în ultimul sezon a jucat pentru Cagliari, pleacă din Serie A. Mijlocașul este așteptat în Grecia, la o echipă de tradiție, după cum notează presa elenă. Fotbalistul și-ar fi dat deja acordul și urmează să semneze contractul.

Răzvan Marin pleacă din Serie A! Cu cine s-a înțeles mijlocașul naționalei

Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu grecii de la AEK, formație care evoluează în preliminariile Conform , Răzvan Marin ar fi spus deja „da” ofertei și rămâne doar ca echipa elenă să ajungă la o înțelegere cu Cagliari, clubul cu care Marin mai are contract până la sfârșitul sezonului.

Cotat la 3,5 milioane de euro, Răzvan Marin pleacă din Serie A după 5 ani. El a ajuns la Cagliari în 2020, atunci când olandezii de la Ajax l-au cedat pentru suma de 10 milioane de euro. A impresionat în primul sezon, însă a fost împrumutat mai apoi la Empoli.

„Ba am jucat, ba nu am jucat. Eu am încercat tot timpul să fiu profesionist”

În ultima stagiune și a reușit să înscrie două goluri. El a fost o piesă-cheie în toamnă, însă pe parcurs a intrat mai mult de pe banca de rezerve, după ce și-a pierdut locul de titular.

„Ba am jucat, ba nu am jucat. Eu am încercat tot timpul să fiu profesionist, să-mi văd de ale mele. Mă antrenez tot timpul 100%, când s-a apelat la mine, am fost acolo. De afectat nu m-a afectat, pentru că nu mai sunt un jucător tânăr, să mă afecteze orice. Eu mi-am văzut de ale mele, m-am antrenat și, tot timpul când s-a apelat la mine, am făcut-o bine.

Vom vedea ce se va întâmpla după echipa națională, dar iau în considerare să fac și acest lucru (n.r. – să se transfere), văzând situația prin care am trecut în acest an”, spunea Răzvan Marin în iunie, conform Antena Sport.

Astfel, Răzvan Marin ar putea fi al treilea jucător român care ajunge în această vară în campionatul Greciei, după Andrei Ivan, care a plecat de la Universitatea Craiova, și Olimpiu Moruțan, care s-a înțeles cu Aris, rivala celor de la PAOK.