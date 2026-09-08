Sport

Răzvan Marin și-a surclasat colegii din echipa națională! A câștigat „Tricolorul Lunii August” după evoluții excelente la AEK Atena

Răzvan Marin (30 de ani) a fost desemnat „Tricolorul Lunii August”, în urma voturilor exprimate de suporteri în aplicația Tricolorii. Mijlocașul a avut o lună excelentă la echipa de club.
Catalin Oprea
08.09.2026 | 17:00
Razvan Marin sia surclasat colegii din echipa nationala A castigat Tricolorul Lunii August dupa evolutii excelente la AEK Atena
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Răzvan Marin / Foto: frf.ro
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Răzvan Marin, legitimat la formația greacă AEK Atena, a primit cele mai multe voturi dintre internaționalii români nominalizați pentru premiul „Tricolorul Lunii August”, acordat de Federația Română de Fotbal. Mijlocașul a strâns 613 voturi și l-a devansat categoric pe câștigătorul lunii trecute, iulie, Nicolae Stanciu.

Răzvan Marin a fost ales „Tricolorul Lunii August”

Potrivit frf.ro, Răzvan Marin a obținut 60,2% dintre voturile exprimate în aplicația Tricolorii. Nicolae Stanciu, de la formația chineză Dalian Yingbo, s-a clasat pe poziția secundă, cu 26% dintre voturi (265), în timp ce podiumul a fost completat de Olimpiu Moruțan, mijlocașul lateral al celor de la Rapid București, cu 10,2%. Poziția a patra a fost ocupată de fundașul dreapta Deian Sorescu, legitimat la formația turcă Gaziantep, cu 3,6% dintre voturi.

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Premiul „Tricolorul Lunii August” vine după o lună foarte bună pentru Răzvan Marin la nivel de club. Fotbalistul cu 75 de selecții în naționala României a disputat cinci partide, în care a reușit să marcheze un gol și să ofere patru pase decisive. În plus, mijlocașul și-a ajutat echipa să se califice în supergrupa de Liga Campionilor pentru ediția 2026/2027.

Adversarele lui AEK Atena în Liga Campionilor, ediția 2026/2027: LASK Linz (Austria; acasă), Shakhtar (Ucraina; deplasare), Manchester City (Anglia; deplasare), Real Madrid (Spania; acasă), Como (Italia; deplasare), Galatasaray (Turcia, acasă), AS Roma (Italia; acasă) și Dortmund (Germania; deplasare).

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Al șaselea câștigător diferit din 2026

Răzvan Marin este cel de-al șaselea fotbalist diferit care primește distincția „Tricolorul Lunii” de la începutul anului 2026. Singurul jucător care a câștigat premiul de mai multe ori este Andrei Rațiu, care a fost ales pentru lunile februarie, aprilie și mai. Câte un premiu și-au adjudecat Ionuț Radu – ianuarie,  Alexandru Musi – martie, Adrian Rus – iunie și Nicolae Stanciu – iulie.

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Clasamentul pentru „Tricolorul Lunii August”:

Răzvan Marin – 60,2% (613 voturi)
Nicolae Stanciu – 26% (265 de voturi)
Olimpiu Moruțan – 10,2%
Deian Sorescu – 3,6%

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În urma succesului din august, Răzvan Marin primește și 10 puncte în clasamentul „Tricolorul Anului”. Nicolae Stanciu obține șase puncte pentru locul secund, în timp ce Olimpiu Moruțan primește trei puncte. Favorit pentru premiul «Tricolorul Anului» rămâne fundașul dreapta al celor de la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu, cel care a adunat 30 de puncte, conform clasamentului provizoriu.

Podiumul este completat de Nicolae Stanciu – 19 puncte și Ionuț Radu și Răzvan Marin – 13 puncte. Alte nume aflate în cursă:  Dennis Man – 12 puncte, Alexandru Musi și Adrian Rus – 10 puncte.

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