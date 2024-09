Răzvan Marin a dezvăluit dialogul incredibil avut cu vedeta statului Kosovo înaintea penalty-ului transformat! „Asta i-am zis”

Mijlocașul lui Cagliari a înscris al doilea gol al meciului, din penalty, povestind și dialogul pe care l-a avut cu Vedat Muriqi, atacantul kosovarilor, care i-a spus că va rata.

Răzvan Marin a dezvăluit dialogul incredibil avut cu vedeta statului Kosovo înaintea penalty-ului transformat

la finalul confruntării dintre România și Kosovo, mărturisind că și-a dorit ca „tricolorii” să câștige la scor, pentru a le închide gura adversarilor, mai ales după ce fanii kosovarilor au huiduit copios imnul țării noastre:

„Din primul minut am știut ce vrem de la acest meci. Am arătat ca o echipă matură. Ne bucurăm că am câștigat. Știm foarte bine care este obiectivul nostru pentru Liga Națiunilor.

Mă bucur că am reușit să câștigăm acest meci într-o manieră clară. Nimeni nu se aștepta să câștigăm cu 3-0. Și terenul a fost greu, fiind sintetic. Mă bucur pentru nea Mircea, că e alături de noi, ne ajută cu experiența sa”.

„Am fost motivat când au huiduit imnul!”

„A venit să ne ajute, să ne transmită ceea ce știe și a învățat de-a lungul timpului. Cu siguranță ne va ajuta. La imn nici nu am auzit bine când se cânta imnul nostru.

De atunci am simțit foarte multă ură. Pe mine m-a motivat și mai mult treaba asta. Nu am reușit să ținem mingea pe cât de mult ne-am fi dorit, dar cu siguranță vom îmbunătăți și acest aspect”, a .

„Muriqi mi-a zis înainte de penalty că o să ratez. I-am zis ‘Ești sigur’. Și a zis că da, apoi i-am zis: ‘Bine, hai să vedem!’ Chiar mi-am dorit să câștigăm la scor, ca să-i trimitem acasă”, a mai spus mijlocașul naționalei României.

Presa din Kosovo contestă penalty-ul primit de România în debutul reprizei secunde, din care a marcat Răzvan Marin, acuzând că Dennis Man a simulat și că a reușit să-l impresioneze pe arbitru:

„Dintr-un penalty care n-a fost, România marchează golul al doilea. Nu a fost un fault al lui Valon Berisha, ci o simulare a jucătorului român”, a scris jurnaliștii kosovari de la .

Răzvan Marin, PRIMA REACTIE dupa Kosovo - Romania 0-3 | Ce a spus despre selecționerul Mircea Lucescu