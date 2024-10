Răzvan Marin a explicat cum bate perfect penalty-urile, după Lituania – România 1-2: ”Îi este greu portarului să o scoată”

Răzvan Marin (28 de ani) a marcat din nou . Internaționalul român a ajuns la nouă goluri în tricolor și la 63 de selecții. Mijlocașul central de la Cagliari a devenit un adevărat specialist al loviturilor de pedeapsă.

Răzvan Marin, despre tehnica sa de a bate penalty-uri, după Lituania – România: ”Sunt destul de sigur pe mine”

Răzvan Marin a punctat din penalty în toate cele patru meciuri câștigate până acum în Liga Națiunilor. Marin a înscris și în Slovacia – România 1-1 de la EURO 2024, tot de la punctul cu var, în meciul decisiv pentru calificarea naționalei în optimile turneului final din Germania.

În plus, fiul lui Petre Marin este . Marin a bifat această realizare tot din penalty, un tip de execuție la care a devenit în ultimele luni un adevărat specialist.

Răzvan Marin a explicat, după România – Lituania 1-2, că are încredere în el din moment ce trage tare și pe colț. Mai mult decât atât, mijlocașul central și-a exprimat ambiția de a începe să marcheze cu regularitate și din acțiune.

„A fost un meci destul de greu, de complicat, dar cel mai important a fost că am luat cele trei puncte. Am început cam greu primele 10-15 minute. Ne-am revenit, am încercat să pasăm, și am reușit asta.

Era normal că la final să vină un pic peste noi, dar important e că plecăm cu cele trei puncte. A fost destul de frig azi. Personal, m-am simțit bine astăzi pentru că eu am ieșit mai devreme meciul trecut.

Răzvan Marin: ”Nu este cea mai fericită grupă, dar noi încercăm să jucăm un fotbal frumos”

Cred că am făcut un meci bun. L-am simțit oricum că vrea să meargă în colțul ăla, dar știam că dacă dau tare și pe colț e greu să o scoată. Sunt destul de sigur pe mine că dacă dau tare și pe colț îi este greu să o scoată.

Îmi doresc să marchez și din acțiune acum, nu doar din penalty. Sunt fericit că ajut echipa, cred că asta e cel mai important. Obiectivul este să câștigăm cele 6 puncte la București. Asta este cel mai important. Da, nu este cea mai fericită grupă, dar noi încercăm să jucăm un fotbal frumos”, a declarat Răzvan Marin la flash-interviu.

Răzvan Marin a devenit primul fotbalist din istoria naționalei României care înscrie în patru meciuri consecutive din lovitură de pedeapsă. Cu patru goluri marcate, Marin este golgheterul Ligii Națiunilor la egalitate cu Muhammed Akturkoglu (Turcia), Viktor Gyokeres (Suedia) şi Benjamin Sesko (Slovenia).

Răzvan Marin este, de asemenea, cel mai bun marcator din istoria României la campionatele europene. Cu cele două reușite din meciurile cu Ucraina (3-0) și Slovacia (1-1) l-a egalat pe Bogdan Stancu. ”Motanul” a punctat la EURO 2016 din penalty contra Franței (1-2) și a Elveției (1-1).