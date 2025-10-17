Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu: “Cum să dai în familie?!?”. Exclusiv

Mircea Lucescu şi Giovanni Becali au dezbătut în direct la emisiunea Giovanni Show conflictul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin, izbucnit după meciul România – Austria, scor 1-0. Selecţionerul l-a criticat pe mijlocaş, dar Marin i-a răspuns tăios lui „Il Luce”.

Răzvan Marin, botezat de Răzvan Lucescu: „Nu dai în familie!”

Horia Ivanovici a făcut o dezvăluire bombă despre Răzvan Marin. Moderatorul Giovanni Show a declarat că fotbalistul nu avea voie să îi răspundă selecţionerului, mai ales că a fost botezat de Răzvan Lucescu, fiul lui „Il Luce”:

„Tu nu ai niciodată nu ieşi şi vorbeşti împotriva lui Mircea Lucescu, atunci când tu Răzvan Marin ai fost botezat de Răzvan Lucescu. Este naşul lui Răzvan Marin şi Petre Marin i-a dat numele după Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu şi nevasta lui l-a botezat pe Răzvan Marin. Foarte grav. Nu dai în familie, te opreşti. Nu există aşa ceva„, a dezvăluit Horia Ivanovici în direct la Giovanni Show.

Giovanni Becali comentează conflictul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin

Giovanni Becali a declarat că Mircea Lucescu nu trebuia să îl critice public pe Răzvan Marin. Celebrul impresar înţelege nemulţumirile fotbalistului şi nevoia lui de a răspunde:

„E lipsă de diplomaţie a lui Mircea Lucescu. Se deschide o Cutie a Pandorrei. Nu e bine. Nu e normal nici să îi răspunzi. Pune-te în pielea unui jucător care are 70 de meciuri şi vreo 20 de goluri.

Are doar 28 de ani, tot viitorul înainte. Nu e jucătorul meu. Stanciu n-a răspuns. E cuminte. N-avea cum să tacă jucătorul. Joacă la o echipă bună din Atena, are contract bun.

Eu nu înţeleg de ce vedeţi doar antrenorii care atacă şi nu doar jucătorii. În 1998 când a venit Hagi de la Galatasaray cu avionul privat şi l-a atacat pe Mircea Lucescu, a mai zis ceva Luce?”, a spus Ioan Becali la GIOVANNI SHOW.

Mircea Lucescu, atac la Răzvan Marin! De ce l-a scos din echipă

Mircea Lucescu l-a criticat pe Răzvan Marin pentru prestaţia din meciul cu Cipru, iar pentru meciul cu Austria a declarat că :

„Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo! Au fost jucători, în afară de Marius Marin, care a fost net superior adversarului direct, care au pierdut tot.

La Viena a fost la fel, nu puteam să continui! (n.r. – Nu puteați continua nici cu Răzvan Marin, nici cu Stanciu) Cam asta s-a întâmplat, ca să fim sinceri. Am vrut să o fac cu discreție, cu eleganță și cu respectul cuvenit. Nu am vrut să spun ‘tu nu joci astăzi, dar joci tu’, nu”, a spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Marin, replică tăioasă pentru Mircea Lucescu: „Să îmi spună în faţă dacă nu are nevoie de mine”

. Mijlocaşul lui AEK Atena a fost supărat că selecţionerul a folosit pretextul cu accidentarea pentru a nu-l folosi:

„Pe mine ce m-a deranjat cel mai tare și am rămas un pic trist a fost treaba cu accidentarea. M-a sunat și directorul sportiv de la mine de la club și antrenorul. Se crease o confuzie totală. Urmăreau și ei ce se întâmplă și ce se spune și m-au întrebat să vadă care e situația.

Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun în momentul de față, preferam să mi se spună direct. Dacă am nevoie de tine te bag și așa mai departe. Să nu se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a spus Marin la Digisport.