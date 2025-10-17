Sport

Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu: “Cum să dai în familie?!?”. Exclusiv

Răzvan Marin a intrat într-un conflict cu selecţionerul Mircea Lucescu. Horia Ivanovici a dezvăluit că fotbalistul naţionalei a fost botezat de Răzvan Lucescu şi prenumele i-a fost dat după antrenorul lui PAOK.
Marian Popovici
17.10.2025 | 11:27
Razvan Marin a fost botezat de Razvan Lucescu Dezvaluire bomba in scandalul mijlocasului cu Mircea Lucescu Cum sa dai in familie Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu: “Cum să dai în familie". Sursa: colaj Fanatik

Mircea Lucescu şi Giovanni Becali au dezbătut în direct la emisiunea Giovanni Show  conflictul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin, izbucnit după meciul România – Austria, scor 1-0. Selecţionerul l-a criticat pe mijlocaş, dar Marin i-a răspuns tăios lui „Il Luce”.

ADVERTISEMENT

Răzvan Marin, botezat de Răzvan Lucescu: „Nu dai în familie!”

Horia Ivanovici a făcut o dezvăluire bombă despre Răzvan Marin. Moderatorul Giovanni Show a declarat că fotbalistul nu avea voie să îi răspundă selecţionerului, mai ales că a fost botezat de Răzvan Lucescu, fiul lui „Il Luce”:

„Tu nu ai niciodată nu ieşi şi vorbeşti împotriva lui Mircea Lucescu, atunci când tu Răzvan Marin ai fost botezat de Răzvan Lucescu. Este naşul lui Răzvan Marin şi Petre Marin i-a dat numele după Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu şi nevasta lui l-a botezat pe Răzvan Marin. Foarte grav. Nu dai în familie, te opreşti. Nu există aşa ceva„, a dezvăluit Horia Ivanovici în direct la Giovanni Show.

Giovanni Becali comentează conflictul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin

Giovanni Becali a declarat că Mircea Lucescu nu trebuia să îl critice public pe Răzvan Marin. Celebrul impresar înţelege nemulţumirile fotbalistului şi nevoia lui de a răspunde:

ADVERTISEMENT
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii...
Digi24.ro
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală Data publicării: 17.10.

E lipsă de diplomaţie a lui Mircea Lucescu. Se deschide o Cutie a Pandorrei. Nu e bine. Nu e normal nici să îi răspunzi. Pune-te în pielea unui jucător care are 70 de meciuri şi vreo 20 de goluri.

ADVERTISEMENT
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul...
Digisport.ro
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă

Are doar 28 de ani, tot viitorul înainte. Nu e jucătorul meu. Stanciu n-a răspuns. E cuminte. N-avea cum să tacă jucătorul. Joacă la o echipă bună din Atena, are contract bun.

Eu nu înţeleg de ce vedeţi doar antrenorii care atacă şi nu doar jucătorii. În 1998 când a venit Hagi de la Galatasaray cu avionul privat şi l-a atacat pe Mircea Lucescu, a mai zis ceva Luce?”, a spus Ioan Becali la GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, atac la Răzvan Marin! De ce l-a scos din echipă

Mircea Lucescu l-a criticat pe Răzvan Marin pentru prestaţia din meciul cu Cipru, iar pentru meciul cu Austria a declarat că a profitat de situaţie pentru a-i scoate pe Stanciu şi Răzvan Marin din echipă:

„Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo! Au fost jucători, în afară de Marius Marin, care a fost net superior adversarului direct, care au pierdut tot.

La Viena a fost la fel, nu puteam să continui! (n.r. – Nu puteați continua nici cu Răzvan Marin, nici cu Stanciu) Cam asta s-a întâmplat, ca să fim sinceri. Am vrut să o fac cu discreție, cu eleganță și cu respectul cuvenit. Nu am vrut să spun ‘tu nu joci astăzi, dar joci tu’, nu”, a spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Marin, replică tăioasă pentru Mircea Lucescu: „Să îmi spună în faţă dacă nu are nevoie de mine”

Răzvan Marin a avut, la rându-i, o ieşire publică la adresa lui Mircea Lucescu. Mijlocaşul lui AEK Atena a fost supărat că selecţionerul a folosit pretextul cu accidentarea pentru a nu-l folosi:

„Pe mine ce m-a deranjat cel mai tare și am rămas un pic trist a fost treaba cu accidentarea. M-a sunat și directorul sportiv de la mine de la club și antrenorul. Se crease o confuzie totală. Urmăreau și ei ce se întâmplă și ce se spune și m-au întrebat să vadă care e situația.

Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun în momentul de față, preferam să mi se spună direct. Dacă am nevoie de tine te bag și așa mai departe. Să nu se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a spus Marin la Digisport.

Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu

Cum s-a implicat Horea Uioreanu în salvarea echipei U Cluj. Fostul liberal, decedat...
Fanatik
Cum s-a implicat Horea Uioreanu în salvarea echipei U Cluj. Fostul liberal, decedat la un azil de bătrâni, lăudat în trecut de Anamaria Prodan
Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu...
Fanatik
Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii pleacă plângând de la fiecare meci”
S-a lăsat de fotbal la 34 de ani, dar peste un an era...
Fanatik
S-a lăsat de fotbal la 34 de ani, dar peste un an era antrenat de Gică Hagi: „A fost visul meu!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Nepoții lui Florin Prunea se aflau aproape de explozia din Rahova. Fiica lui...
iamsport.ro
Nepoții lui Florin Prunea se aflau aproape de explozia din Rahova. Fiica lui l-a sunat chiar în timpul emisiunii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!