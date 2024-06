Răzvan Marin a luat atitudine după Belgia – România 2-0: „Nimeni nu și-a luat-o în cap! Va fi un meci decisiv”

Răzvan Marin a dezvăluit că România a făcut tot posibilul pentru a obține măcar 1 punct cu Belgia și de a se califica în fazele eliminatorii de la EURO 2024.

România a pierdut cu Belgia, 0-2

, în al doilea joc de la EURO 2024. De Bruyne&co. au început asediul la poarta lui Niță încă din startul meciului, iar în secunda 74, Youri Tielemans deschidea scorul pentru selecționata lui Domenico Tedesco.

Tricolorii au forțat egalarea, dar șuturile lui Dennis Man și Valentin Mihăilă nu l-au învins pe Koen Casteels. Așa că tricolorii vor trebui să obțină un rezultat pozitiv în ultima partidă cu Slovacia pentru a se califica în optimile EURO 2024, sau să spere că Belgia și Ucraina trebuie să nu termine la egalitate, pentru ca România să fie sigură de locul 3.

Dacă elevii lui Rebrov înving, iar România pierde cu Slovacia, atunci aventura lui Stanciu&co. la Campionatul European din Germania se va încheia în faza grupelor.

Răzvan Marin este încrezător că România se va califica în optimile EURO 2024

Acest aspect a fost observat și de Răzvan Marin. Mijlocaș central a ținut să precizeze că jucătorii echipei naționale nu au fost luați de val de victoria cu Ucraina și că au dat fiecare strop de energie pentru a obține biletul în fazele eliminatorii.

Cu toate acestea, că România va avea o prestație solidă în ultimul joc al Grupei E de la EURO 2024 și că își va asigura locul în optimile Campionatului European din Germania.

„A fost un meci complicat, greu. Am încercat să dăm totul, să marcăm, să egalăm situația pe tabelă. Din păcate nu am reușit și trebuie să luăm de la capăt pentru că miercuri ne așteaptă un meci decisiv.

Noi am încercat să revenim în joc, am dat totul pentru a marca. Din păcate nu am reușit să fructificăm ocaziile pe care le-am avut. Trebuie să ținem capul sus. Nu, nu există frică, din contră, aveam o încredere foarte mare. A venit acel gol foarte repede și normal că după lor le-a fost mult mai ușor.

Oricum, ce vorbim în vestiar rămâne acolo. Ne-a transmis să ținem capul sus (n.r. Edi Iordănescu), suntem la egalitate cu celelalte trei echipe și că miercuri va fi un meci decisiv, pentru că ambele meciuri vor fi care pe care.

Eram oricum cu picioarele pe pământ, nimeni nu și-a luat-o în cap. Știam că cu o victorie nu am făcut nimic. Noi am încercat să menținem acea euforie, acea dorință de a câștiga. Din păcate nu am reușit, iar miercuri avem un meci decisiv cu Slovacia.

Cred în noi, cred în grup. Până acum am demonstrat că în meciurile decisive am ieșit cu rezultate pozitive. Nu cred că ar trebui să jucăm la remiză. Dacă în partea cealaltă nu ne ajută rezultatele… Vom vedea. Important e să pregătim foarte bine meciul în următoarele zile”, a declarat Răzvan Marin la finalul meciului.