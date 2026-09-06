ADVERTISEMENT

Sâmbătă seară, (30 de ani) a marcat primul său gol în noul sezon din campionatul Greciei. Mijlocașul român a punctat pentru 3-0 în minutul 67 al duelului din etapa a 3-a, câștigat în cele din urmă de AEK Atena cu un neverosimil 5-0 împotriva celor de la Aris Salonic. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Răzvan Marin, marcator în AEK Atena – Aris Salonic 5-0

Croatul Lovro Majer a recuperat balonul la jumătatea terenului, după care a avansat până la marginea careului advers și l-a lăsat pe Marin singur cu portarul. Românul a preluat și a șutat în momentul oportun, ducând scorul la 3-0. Acesta a fost schimbat în minutul 80, cu 10 minute înainte ca Zini să stabilească scorul final, 5-0. Celelalte trei goluri ale campioanei au fost semnate de Barnabas Varga (11′, 62′) și Koita (75′).

ADVERTISEMENT

𝗚𝗢𝗔𝗔𝗔𝗟! 67’ Razvan Marin🔥 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL)

Cu 7 puncte și un golaveraj de +9 după primele trei runde, AEK conduce momentan campionatul din Grecia. PAOK Salonic și Panetolikos, ambele cu 6 puncte și meci programat duminică, sunt singurele care o pot depăși în clasament pe echipa lui Răzvan Marin până la finalul etapei.

Răzvan Marin și AEK Atena vor da piept cu LASK Linz în prima etapă din UEFA Champions League

Până acum, Marin mai înscrisese pentru AEK doar în play-off-ul de calificare în Liga Campionilor, atunci când campioana en-titre a Greciei a câștigat tot de o manieră categorică, 4-0 în fața lui Levski Sofia. Acest rezultat a fost consemnat în duelul retur, asta după ce în Bulgaria s-a înregistrat o remiză albă. Astfel, trupa lui Marko Nikolic a obținut calificarea pe tabloul principal al competiției.

ADVERTISEMENT

Debutul în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa va avea loc marți, 8 septembrie, de la ora 19:45, pe teren propriu împotriva austriecilor de la LASK Linz. Mai jos puteți vedea toate cele opt meciuri pe care AEK Atena le va disputa în faza grupei în actuala stagiune:

ADVERTISEMENT