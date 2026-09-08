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Răzvan Marin (30 de ani) a fost titular în meciul AEK Atena – LASK Linz și a reușit să deschidă scorul în prima etapă din noul sezon de Champions League. Românul a pus mingea în vinclul porții austriece, înscriind primul său gol în această fază a competiției.

Răzvan Marin, reușită de kinoramă în AEK Atena – LASK Linz! Niciun portar nu ar fi putut evita golul

În ultimii ani, Răzvan Marin s-a transformat într-o sperietoare pentru portari de la punctul cu var, iar execuțiile sale au devenit imparabile. Se pare că mijlocașul român și-a îmbunătățit tehnica și în ceea ce privește loviturile libere, iar în primul meci din acest sezon de Champions League a înscris un gol splendid în poarta lui LASK Linz.

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Internaționalul român „a arestat” mingea pentru a executa o lovitură liberă din apropierea careului, în partea stângă. Sub privirile tatălui său, Petre Marin, care a fost prezent la meci, Răzvan Marin a imprimat un efect surprinzător balonului, care s-a oprit direct la colțul lung, în vinclul porții apărate de Jungwirth.

Goal l AEK Athens 1-0 LASK l Răzvan Marin — Goals Highlights (@GoalsHighlight_)

Răzvan Marin tocmai a fost desemnat cel mai bun jucător român al lunii august

După ce Dennis Man și-a pierdut postul de titular, Ianis Hagi este într-o scădere uriașă de formă, iar Denis Drăguș nu a mai prins minute de foarte mult timp, Răzvan Marin a rămas unul dintre singurii fotbaliști români care evoluează la un nivel bun în străinătate și care prinde minute constant.

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Internaționalul român, care a devenit campion al Greciei alături de AEK, fosta adversară a Universității Craiova. Românul a înscris golul de 4-0 al echipei sale în urma unei lovituri de pedeapsă. Pentru rezultatele și constanța sa din luna august, primind 60% din voturi.