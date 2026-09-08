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Răzvan Marin, EUROGOL la debutul în Champions League! A pus mingea în vinclu sub privirile tatălui său. Video

AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, a întâlnit LASK Linz în prima etapă din UEFA Champions League. Mijlocașul român a deschis scorul printr-o execuție de maestru
Ciprian Păvăleanu
08.09.2026 | 20:17
Razvan Marin EUROGOL la debutul in Champions League A pus mingea in vinclu sub privirile tatalui sau Video
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Răzvan Marin, gol de excepție în UEFA Champions League. Foto: Colaj FANATIK
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Răzvan Marin (30 de ani) a fost titular în meciul AEK Atena – LASK Linz și a reușit să deschidă scorul în prima etapă din noul sezon de Champions League. Românul a pus mingea în vinclul porții austriece, înscriind primul său gol în această fază a competiției.

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În ultimii ani, Răzvan Marin s-a transformat într-o sperietoare pentru portari de la punctul cu var, iar execuțiile sale au devenit imparabile. Se pare că mijlocașul român și-a îmbunătățit tehnica și în ceea ce privește loviturile libere, iar în primul meci din acest sezon de Champions League a înscris un gol splendid în poarta lui LASK Linz.

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Internaționalul român „a arestat” mingea pentru a executa o lovitură liberă din apropierea careului, în partea stângă. Sub privirile tatălui său, Petre Marin, care a fost prezent la meci, Răzvan Marin a imprimat un efect surprinzător balonului, care s-a oprit direct la colțul lung, în vinclul porții apărate de Jungwirth.

Răzvan Marin tocmai a fost desemnat cel mai bun jucător român al lunii august

După ce Dennis Man și-a pierdut postul de titular, Ianis Hagi este într-o scădere uriașă de formă, iar Denis Drăguș nu a mai prins minute de foarte mult timp, Răzvan Marin a rămas unul dintre singurii fotbaliști români care evoluează la un nivel bun în străinătate și care prinde minute constant.

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Internaționalul român, care a devenit campion al Greciei alături de AEK, s-a calificat și în faza ligii din Champions League după ce echipa sa a distrus-o pe Levski Sofia, fosta adversară a Universității Craiova. Românul a înscris golul de 4-0 al echipei sale în urma unei lovituri de pedeapsă. Pentru rezultatele și constanța sa din luna august, mijlocașul lui AEK a fost desemnat „tricolorul” lunii, primind 60% din voturi.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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