Răzvan Marin a vorbit despre schimbarea selecţionerului: “Vom juca şi pentru el”

Răzvan Marin, mijlocașul selecționatei României, a vorbit și despre schimbarea selecționerului, declarând susținere față actuala conducere tehnică.

Meciul cu Irlanda de Nord se joacă miercuri de la ora 21:45, pe Windsor Park din Belfast, în ultima etapă din UEFA Nations League.

O decizie în privinţa partidei România – Norvegia este aşteptată din partea UEFA în scurt timp, tricolorii având șanse mari să câștige partida la “masa verde”.

Răzvan Marin despre schimbarea selecţionerului: “Vom juca şi pentru el”

“Ştim că este o echipă puternică din punct de vedere fizic. De la mijlocul terenului în sus vom avea de muncă, sunt sigur de asta. Este dificil să ne adaptăm restricţiilor, sunt multe lucruri care nu depind de noi. Încercăm să ne adaptăm condiţiilor. Nu m-am gândit la plecarea selecţionerului. Mister este în continuare antrenorul nostru. Nu mă interesează aceste speculaţii.

Vrem să câştigăm şi pentru el şi pentru noi. Noi am avut puţin mai mult timp să pregătim acest meci. Normal, ar trebui să fim mai proaspeţi şi să o arătăm pe teren. Am fost foarte mândru că am putut fi căpitan la doar 24 de ani la echipa naţională. Le mulţumesc pentru încrederea oferită. Ne convine că jucăm cu fani. Cred că sunt destul de puţini. Noi încercăm să dăm totul pe teren şi e frumos să vezi fanii din tribune.

Bineînţeles că încercăm să câştigăm şi pentru victimele tragediei de la Piatra Neamţ. Nu ştiu dacă a fost un an ratat. Nu am reuşit să ne calificăm la Euro, dar nu ştiu dacă avem faţă de cine să ne revanşăm. Tot timpul încercăm să facem ceea ce trebuie pe teren. Noi vrem să încheiem pe locul doi în grupă. Vis-a-vis de urna a doua nu depinde numai de noi.” a declarat Răzvan Marin.

Echipa lui Marin pe locul 11 în Serie A

Răzvan Marin a semnat pe 31 august un contract cu Cagliari, sub formă de împrumut de la Ajax Amsterdam, cu drept de cumpărare definitivă. Internaţionalul român a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2025 cu echipa din Serie A.

După 7 etape disputate, Cagliari se află pe locul 11 în campionatul intern, cu 10 puncte acumulate, singurul punct obținut în fața unei echipe de top fiind cel din partida cu AS Roma.

Până în acest moment, din postura de titular, Răzvan Marin a reușit o pasă de gol în cele 7 meciuri disputate în tricoul celor de la Cagliari.

