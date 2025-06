Răzvan Marin, aproape de plecarea de la Cagliari! Unde ar putea ajunge mijlocașul român

A. Internaționalul român ba a jucat, ba a fost pe bancă la Cagliari, iar acum ar putea schimba echipa în această vară. Presa din Italia anunță că el ar putea semna cu o echipă de tradiție din Peninsulă.

Răzvan Marin poate schimba echipa! Clubul din Serie A care e pe urmele mijlocașului

Mijlocașul joacă deja de câțiva ani buni în Răzvan Marin rămâne un jucător apreciat, deși este de multe ori criticat pentru lipsa sa de aport în faza ofensivă. La Cagliari, la începutul sezonului a fost om de bază, dar pe final a prins puține minute.

Se pare că aventura sa la clubul din Sardinia e pe cale să se încheie. Răzvan Marin ar putea rămâne însă în Italia, la o echipă de mijlocul clasamentului. Presa din Peninsulă anunță că Udinese s-a interesat de serviciile sale.

Astfel, Răzvan Marin ar putea pleca de la Cagliari pentru suma de 4 milioane de euro, așa cum anunță Cagliari News 24. Suma nu este deloc ridicată pentru un jucător care, în cursul anilor, a acumulat experiență în Serie A.

Răzvan Marin: „Vom vedea ce se va întâmpla”

Chiar și fotbalistul a recunoscut că nu a fost mulțumit de minutele pe care le-a primit la Cagliari. Răzvan Marin a fost mai mult un om de lot în ultimul sezon. El s-a făcut remarcat în câteva meciuri, însă se pare că gruparea din Sardinia ar putea decide să renunțe la serviciile sale.

„Ba am jucat, ba nu am jucat. Eu am încercat tot timpul să fiu profesionist, să-mi văd de ale mele. Mă antrenez tot timpul 100%, când s-a apelat la mine, am fost acolo.

De afectat nu m-a afectat, pentru că nu mai sunt un jucător tânăr, să mă afecteze orice. Eu mi-am văzut de ale mele, m-am antrenat și, tot timpul când s-a apelat la mine, am făcut-o bine.

Vom vedea ce se va întâmpla după echipa națională, dar iau în considerare să fac și acest lucru (n.r. – să se transfere), văzând situația prin care am trecut în acest an”, a explicat fotbalistul, conform Antena Sport.