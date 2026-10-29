Sport

Răzvan Marin, assist în derby-ul cu PAOK! Cu ce notă și-a surclasat colegii în derby

Gabriel Neagu
29.10.2026 | 06:20
Razvan Marin assist in derbyul cu PAOK Cu ce nota sia surclasat colegii in derby
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Razvan Marin a oferit o pasa de gol in meciul contra lui PAOK Salonic. sursa foto: hepta
Răzvan Marin, jucătorul lui AEK Atena, a oferit o pasă de gol în derby-ul contra lui PAOK Salonic. Prestația românului a fost cea mai apreciată din întregul lot al campioanei.
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AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, a pierdut duelul din runda a patra a Cupei Greciei, contra lui PAOK Salonic, 1-3. În ciuda rezultatului dezamăgitor, mijlocașul român a avut o prestație solidă.

Răzvan Marin a oferit o pasă de gol în PAOK – AEK 3-1

Derby-ul de pe Toumba a început rău pentru echipa românului. Banza a marcat, în minutul 8, și, în ciuda eforturilor echipei din Capitală, a stabilit scorul primei reprize. Reveniți de la cabină, jucătorii lui AEK Atena au continuat să pună presiune pe defensiva lui PAOK. În minutul 50, Zubkov a centrat, spre bara a doua, unde se afla Răzvan Marin. Românul a pasat, cu capul, pentru vârful Luka Jovic, iar sârbul a marcat.

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După ce AEK Atena a restabilit egalitatea, gazdele au pregătit trei modificări și au preluat controlul partidei. PAOK a reintrat în avantaj, în minutul 70, prin reușita lui Shoretire. Gazdele au stabilit scorul final, nouă minute mai târziu. Ndiaye l-a învins pe portarul Marios Balamotis și a asigurat calificarea echipei din Salonic în următoarea rundă a Cupei Greciei.

La finalul partidei, prestațiile jucătorilor celor două formații au fost analizate. Din tabăra lui AEK Atena, Răzvan Marin a fost considerat cel mai performant fotbalist. Pentru evoluția din derby, ”tricolorul” a primit nota 7.7, conform Flashscore. Astfel, Răzvan Marin a fost depășit doar de doi dintre marcatorii echipei adverse. Banza și Ndiaye au primit nota 7.8.

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Răzvan Marin este pe lista preliminară a României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Federația Română de Fotbal a anunțat lista preliminară pentru fereastra internațională de la mijlocul lunii noiembrie. Gică Hagi a creionat o listă de 27 de stranieri care se află în vizorul naționalei pentru partidele contra Poloniei și Bosniei. Printre aceștia, se află și numele lui Răzvan Marin, unul dintre cei mai selecționați ”tricolori” activi:

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  • Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 6/0), Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav Eissat (Bristol City, 6/0), Andrei Borza (Çorum | Turcia, 3/0)
  • Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius Marin (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0)
  • Atacanți: Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 11/3), Florin Tănase (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0).

Duelurile de la mijlocul lunii noiembrie vor fi decisive pentru viitorul României în Liga Națiunilor. Selecționata lui Gică Hagi are de recuperat 4 puncte în numai două meciuri pentru a scăpa de retrogradarea în Liga C a competiției. Astfel, ”tricolorii” au nevoie de două victorii.

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