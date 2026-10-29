Răzvan Marin, assist în derby-ul cu PAOK! Cu ce notă și-a surclasat colegii în derby

AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, a pierdut duelul din runda a patra a Cupei Greciei, contra lui PAOK Salonic, 1-3. În ciuda rezultatului dezamăgitor, mijlocașul român a avut o prestație solidă.
Derby-ul de pe Toumba a început rău pentru echipa românului. Banza a marcat, în minutul 8, și, în ciuda eforturilor echipei din Capitală, a stabilit scorul primei reprize. Reveniți de la cabină, jucătorii lui AEK Atena au continuat să pună presiune pe defensiva lui PAOK. În minutul 50, Zubkov a centrat, spre bara a doua, unde se afla Răzvan Marin. Românul a pasat, cu capul, pentru vârful Luka Jovic, iar sârbul a marcat.
După ce AEK Atena a restabilit egalitatea, gazdele au pregătit trei modificări și au preluat controlul partidei. PAOK a reintrat în avantaj, în minutul 70, prin reușita lui Shoretire. Gazdele au stabilit scorul final, nouă minute mai târziu. Ndiaye l-a învins pe portarul Marios Balamotis și a asigurat calificarea echipei din Salonic în următoarea rundă a Cupei Greciei.
La finalul partidei, prestațiile jucătorilor celor două formații au fost analizate. Din tabăra lui AEK Atena, Răzvan Marin a fost considerat cel mai performant fotbalist. Pentru evoluția din derby, ”tricolorul” a primit nota 7.7, conform Flashscore. Astfel, Răzvan Marin a fost depășit doar de doi dintre marcatorii echipei adverse. Banza și Ndiaye au primit nota 7.8.
Federația Română de Fotbal a anunțat lista preliminară pentru fereastra internațională de la mijlocul lunii noiembrie. Gică Hagi a creionat o listă de 27 de stranieri care se află în vizorul naționalei pentru partidele contra Poloniei și Bosniei. Printre aceștia, se află și numele lui Răzvan Marin, unul dintre cei mai selecționați ”tricolori” activi:
Duelurile de la mijlocul lunii noiembrie vor fi decisive pentru viitorul României în Liga Națiunilor. Selecționata lui Gică Hagi are de recuperat 4 puncte în numai două meciuri pentru a scăpa de retrogradarea în Liga C a competiției. Astfel, ”tricolorii” au nevoie de două victorii.