Răzvan Marin, assist în derby-ul cu PAOK! Cu ce notă și-a surclasat colegii în derby

ADVERTISEMENT

AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, a pierdut duelul din runda a patra a Cupei Greciei, contra lui PAOK Salonic, 1-3. În ciuda rezultatului dezamăgitor, mijlocașul român a avut o prestație solidă.

Răzvan Marin a oferit o pasă de gol în PAOK – AEK 3-1

Derby-ul de pe Toumba a început rău pentru echipa românului. Banza a marcat, în minutul 8, și, în ciuda eforturilor echipei din Capitală, a stabilit scorul primei reprize. Reveniți de la cabină, jucătorii lui AEK Atena au continuat să pună presiune pe defensiva lui PAOK. În minutul 50, Zubkov a centrat, spre bara a doua, unde se afla Răzvan Marin. Românul a pasat, cu capul, pentru vârful Luka Jovic, iar sârbul a marcat.

ADVERTISEMENT

După ce AEK Atena a restabilit egalitatea, gazdele au pregătit trei modificări și au preluat controlul partidei. PAOK a reintrat în avantaj, în minutul 70, prin reușita lui Shoretire. Gazdele au stabilit scorul final, nouă minute mai târziu. Ndiaye l-a învins pe portarul Marios Balamotis și a asigurat calificarea echipei din Salonic în următoarea rundă a Cupei Greciei.

La finalul partidei, prestațiile jucătorilor celor două formații au fost analizate. Din tabăra lui AEK Atena, . Pentru evoluția din derby, ”tricolorul” a primit nota 7.7, conform . Astfel, Răzvan Marin a fost depășit doar de doi dintre marcatorii echipei adverse. Banza și Ndiaye au primit nota 7.8.

ADVERTISEMENT

3 goluri și 6 pase decisive a reușit Răzvan Marin în actualul sezon

a reușit Răzvan Marin în actualul sezon 14 partide a strâns românul în toate competițiile din stagiunea 2026-2027

Răzvan Marin este pe lista preliminară a României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Federația Română de Fotbal a anunțat lista preliminară pentru fereastra internațională de la mijlocul lunii noiembrie. . Printre aceștia, se află și numele lui Răzvan Marin, unul dintre cei mai selecționați ”tricolori” activi:

ADVERTISEMENT

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0); Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 6/0), Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav Eissat (Bristol City, 6/0), Andrei Borza (Çorum | Turcia, 3/0)

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 6/0), Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav Eissat (Bristol City, 6/0), Andrei Borza (Çorum | Turcia, 3/0) Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 78/12) , Marius Marin (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0)

, Marius Marin (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0) Atacanți: Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 11/3), Florin Tănase (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0).

Duelurile de la mijlocul lunii noiembrie vor fi decisive pentru viitorul României în Liga Națiunilor. Selecționata lui Gică Hagi are de recuperat 4 puncte în numai două meciuri pentru a scăpa de retrogradarea în Liga C a competiției. Astfel, ”tricolorii” au nevoie de două victorii.