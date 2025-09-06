Răzvan Marin, avertisment după România – Canada 0-3: „Trebuie să facem 4 din 4 ca să mai sperăm la ceva”

Răzvan Marin a reacționat imediat după finalul partidei. Ce a spus mijlocașul lui AEK Atena despre următorul meci, contra Ciprului.

Răzvan Marin le cere colegilor de la echipa națională să se trezească după 0-3 cu Canada

Luna septembrie nu a început tocmai bine pentru „tricolori”, care deși au jucat un meci amical cu Canada, nu vor putea șterge din istorie scorul final de 0-3. Elevii lui Mircea Lucescu se pregătesc acum de meciul cu Cipru, care contează pentru preliminariile CM 2026.

Răzvan Marin, titular și integralist în confruntarea de vineri seară de pe Arena Națională, a reacționat după fluierul final. s-a arătat îngrijorat de rezultatul consemnat și a mărturisit că el și colegii săi nu trebuie să repete scenariul și cu Cipru.

„Rezultatul este unul rușinos. Trebuie să ne revenim!”

„Rezultatul este unul rușinos. Cred că au fost momente în care am arătat bine, dar, din păcate, asta a fost să fie. Acum trebuie să ne revenim, pentru a fi gata de meciul cu Cipru. Noi am încercat să pregătim jocul cât mai bine. Știam că ei au o echipă puternică, cu jucători foarte buni. Știam că trebuie să fim la capacitate maximă. Din păcate ne-au surprins în acele 15-20 de minute, când au dat 2 goluri.



Trebuie să ne revenim din punct de vedere fizic și mental, pentru a arăta mai bine în Cipru. Și noi, ca jucători, poate trebuie să vorbim mai mult, să ne adunăm puțin. În grupa preliminară avem nevoie de 4 victorii din 4 meciuri, pentru a obține ceva. Nu pot să spun ce ne-a spus domnul Lucescu. Ne-a certat puțin. Era și normal după un asemenea rezultat. Trebuie să analizăm, să luăm părțile negative, să nu le repetăm pe viitor.

„Trebuie să facem 4 din 4 dacă vrem să mai sperăm la ceva!”

Nu știu dacă a fost o lipsă de concentrare, noi am încercat să fim cât mai bine. Era un adversar foarte bun, care ne ajută pentru a pregăti următoarele meciuri. Din păcate s-a greșit mult. Trebuie să mergem înainte. Mă simt foarte bine, cred că m-am adaptat repede în Grecia. Băieții, antrenorul, suporterii, m-au primit foarte bine. Aveam nevoie de această schimbare. Poate lumea o vede ca pe un pas înapoi, dar pentru mine este un pas înainte, e o echipă cu ambiție.

Aveam nevoie de această schimbare. Eram obosit, din punct de vedere mental, de mentalitatea unor echipe mici care se luptau doar la retrogradare. Primul obiectiv a fost să ne calificăm în Conference League. Cu siguranță vom lupta pentru titlu și Cupa Greciei. Trebuie să facem 4 din 4 dacă vrem să mai sperăm la ceva. Dacă nu vom câștiga acolo, șansele sunt practic minime!”, a spus Răzvan Marin, pentru