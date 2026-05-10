Răzvan Marin, campion în Grecia cu AEK! Răzvan Lucescu este favorit la locul 2 după Olympiacos – PAOK 1-1. Declarațiile antrenorului român

ADVERTISEMENT

AEK Atena s-a impus pe teren propriu în marele derby cu Panathinaikos, scor 2-1, și astfel și-a asigurat matematic campionatul în Grecia. Răzvan Marin a fost pe teren timp de 86 de minute la meciul care i-a adus clubului din capitală cel de-al 14-lea titlu din istorie. PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a remizat cu Olympiacos, 1-1, și este favorită la locul doi. Vezi pe site-ul FANATIK ce a declarat antrenorul român.

Răzvan Marin, campion în Grecia cu AEK! Clubul din Atena a cucerit al 14-lea titlu din istorie!

Deși a fost condusă cu 0-1 de către Panathinaikos, AEK a revenit și a izbutit să câștige duelul de la Atena. Andrews Tetteh i-a adus în avantaj pe elevii lui Rafa Benitez în minutul 62 al întâlnirii de pe Allwyn Arena, însă elevii lui Marko Nikolic au întors soarta meciului, grație reușitelor semnate de nou-intrații Zini (72′) și Joao Mario (90+3). Cel din urmă a fost introdus pe teren chiar în locul internaționalului român Răzvan Marin, în minutul 86.

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat, AEK și-a asigurat din punct de vedere matematic titlul în Grecia, iar imediat după fluierul de final al partidei, fanii echipei au pătruns pe teren și au dat drumul la sărbătoare. Este primul campionat câștigat de „vulturi” în ultimii trei ani. În plus, trofeul câștigat duminică seară reprezintă primul titlu de campion din CV-ul lui Răzvan Marin de la triumful cu , consemnat în sezonul 2016/2017. În palmaresul său se mai regăsesc o Cupă a Olandei (Ajax – 2019), respectiv o Cupă a Belgiei (Standard Liege – 2018).

Πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια: Οι οπαδοί της ΑΕΚ έκοψαν τα δίχτυα των τερμάτων μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος — SPORT24 (@sport24)

Răzvan Lucescu și PAOK, favoriți la locul 2 în Grecia!

În celălalt derby al etapei, PAOK și Olympiacos au remizat la Pireu, scor 1-1, iar astfel, cele două echipe au rămas la egalitate de puncte. Echipa lui Răzvan Lucescu se clasează însă pe poziția secundă, grație golaverajului superior. Miza este una extrem de importantă, întrucât vicecampioana va juca în în următoarea stagiune, detaliu scos în evidență și de tehnicianul român. De asemenea, acesta a ținut sa-i felicite pe cei de la AEK pentru câștigarea titlului in Grecia.

ADVERTISEMENT

„AEK a gestionat foarte bine unele situații, au avut mai puține meciuri europene față de concurenții lor, au fost consecvenți, merită felicitări pentru câștigarea Campionatului. Am plătit pentru startul prost de la începutul lunii februarie, am încercat să revenim, dar a fost foarte greu, mai ales după două meciuri în care joci împotriva lui Olympiacos, o echipă care are același obiectiv ca și tine.

ADVERTISEMENT

Am trăit intens meciul de astăzi pentru că nu este ușor să joci pe acest stadion, mai ales că aveam două scenarii în minte. Lupta noastră cu Olympiacos, dar și cea a lui AEK cu Panathinaikos. Acum avem în minte locul doi, care duce în preliminariile Ligii Campionilor”, a declarat Răzvan Lucescu.