Răzvan Marin, despre „conflictul” cu Mirel Rădoi: „Am vorbit cu Mister!” + Ce a declarat Nicolae Stanciu după Germania – România

În urma a coborât o poziție în grupa J, astfel că se află pe locul 4, cu zece puncte obținute.

Răzvan Marin, despre „conflictul” cu Mirel Rădoi

, la finalul partidei Macedonia de Nord – România, 0-0, din luna septembrie, astfel că s-a vorbit despre un posibil conflict cu Mirel Rădoi.

Însă, la finalul meciului cu Germania, Răzvan Marin a declarat că nu a existat niciun conflict cu selecționerul și că a avut o discuție cu acesta, după partida din Macedonia de Nord.

„Nu a fost niciun conflict cu selecționerul. După acel interviu am vorbit cu Mister și nu este nicio problemă”, a declarat Răzvan Marin, la finalul partidei Germania – România.

Totodată, mijlocașul naționalei s-a arătat motivat pentru meciul de luni cu Armenia.

„Din acest meci, putem lua foarte multe lucruri pozitive. Au fost însă și lucruri negative. O să facem o analiză a meciului și o să vedem. Ne doream foarte mult să obținem un rezultat bun.

Știam că Germania va veni peste noi după ce am condus la pauză, dar din păcate au marcat repede și a venit apoi și golul al doilea.

Majoritatea jucătorilor sunt în formă bună, joacă în campionate bune din Europa. Cu toții suntem pregătiți pentru a da totul pe teren”, a mai spus Răzvan Marin.

Nicolae Stanciu: „Am făcut un meci destul de bun!”

„Din păcate, am pierdut, am făcut un meci destul de bun, nu mai e nimic de zis, să stăm să plângem că am fi putut scoate un rezultat de egalitate sau să-l câștigăm, ne gândim la meciul de luni cu Armenia.

Am făcut un efort mare și eu, și Răzvan Marin, nu doar noi, ci toată echipa. În prima repriză ne-am închis foarte bine. Trebuie să fim bărbați și să recunoaștem că au fost mai buni.

Când ai jucători în față cu viteză foarte bună, e normal să-i pui în valoare… Dacă eram puțin mai inspirați, am fi putut marca, dar meciul a trecut și trebuie să ne gândim la Armenia și să câștigăm acel meci”, a spus și Nicolae Stanciu.