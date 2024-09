Răzvan Marin, detalii despre lecțiile primite de tricolori de la Mircea Lucescu: “Am asimilat tot”. Ce i-a cerut selecționerul chiar în conferință. Video

Răzvan Marin și Mircea Lucescu au fost prezenți la conferința de presă înaintea duelului pe care naționala României îl va disputa cu Lituania în Liga Națiunilor. Meciul va avea loc luni, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Stadionul Steaua.

Răzvan Marin a dezvăluit noutățile aduse de Mircea Lucescu la naționala României. “Am asimilat tot”

Înaintea duelului de la București, câteva dintre plusurile pe care Mircea Lucescu le-a adus la naționala României. Mijlocașul lui Cagliari a încheiat repede conferința de presă, fiind trimis de selecționer să discute cu “tricolorii” de la U16.

“Suntem bine, e normal să fie puțină oboseală, dar suntem bine. Euforia a trecut, acum trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Lituania. Să continuăm cu o altă victorie și să încercăm să rămânem pe primul loc.

Nu știu dacă se aștepta cineva la un asemenea rezultat, dar cred că am arătat foarte bine și cu siguranță că am știut ceea ce voiam de la meciul din Kosovo. Am obținut cele 3 puncte și acum sperăm să continuăm la fel cu Lituania.

Domnul Lucescu a venit cu liniște, cu încredere și, bineînțeles, cu experiența dânsului. Noi am încercat să asimilăm cât mai bine toate informațiile primite de la dânsul și cred că asta ne-a și ajutat să obținem un asemenea rezultat. Noi oricum tot timpul am încercat să dăm totul pe teren, dar e normal să apară critici când nu vin rezultatele.

În momentul de față suntem într-un moment foarte bun, cu rezultate bune. Ne dorim să continuăm pe acest drum și să mulțumim pe cât putem pe toată lumea.

Sincer, nici acum terenul nu era extraordinar, dar cred că încrederea pe care o avem în noi contează foarte mult și asta ne-a dus la punctul în care suntem astăzi”, a declarat Răzvan Marin înainte de România – Lituania, pe .

“Astfel de gesturi sunt extraordinare pentru copii”

După doar câteva momente, Răzvan Marin a încheiat brusc conferința de presă și a fost trimis de Mircea Lucescu să le vorbească copiiilor de 16 ani. Ulterior, selecționerul a explicat cât este de important acest lucru pentru tinerii jucători.

“Vorbește tu în locul meu cu copiii de 16 ani. Hai, spune-le ceva! Vorbesc serios. Vezi că e Țiți Dumitriu acolo. Se strâng acum ca să vorbească cu mine, deci, te rog, vorbește tu puțin cu ei.

(…) Astfel de gesturi sunt extraordinare pentru copii. Ar trebui să mă întorc în ani să spun ce însemna pentru mine lucrul ăsta, cum urmăream jucătorii mai mari din cartierul meu. Îi pândeam la fiecare moment.

Pentru copii e enorm și cei de la naționala mare trebuie să fie permanent dispuși se la acorde atenția cuvenită. Ei trăiesc mult mai intens decât noi sentimentul ăsta al apartenenței la fotbal”, .