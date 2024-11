Răzvan Marin, discurs furibund după ce jucătorii din Kosovo au ieșit de pe teren: ”Dar ei când ne fac pe noi țigani?”

După mai bine de o oră de la întreruperea jocului, i de pe Arena Națională. Rezultatul va fi stabilit de Comisia de Disciplină și Etică UEFA.

Răzvan Marin, replică după pentru jucătorii din Kosovo

La finalul jocului, mijlocașul naționalei României, Răzvan Marin, a avut un discurs dur la adresa jucătorilor din Kosovo și chiar a recunoscut că a avut intenția de a-i jigni după ce au ieșit de pe teren, dar s-a abținut.

”Nici nu vreau să mă gândesc ce au făcut. E o lipsă de respect față de fotbal. Și noi la ei am fost înjurați, dar nu am ieșit. Stăm să ascultăm ce se strigă în tribună? A fost acea scandare la final. Probabil au văzut că nu au reușit să câștige. Probabil așteptau ceva de genul acesta.

Voiam să-i jignesc, dar nu stau să-mi bat capul cu astfel de personaje. Scandări rasiste? Dar ei când ne fac pe noi țigani? Nu cred că am făcut un joc extraordinar în această seară. Probabil vom câștiga cu 3-0 la masa verde. Cam atât e de spus”, a declarat Răzvan Marin.

Burcă a put tunurile pe Amir Rrhamani

Fundașul Andrei Burcă a dat întreaga vină pe căpitanul reprezentativei din Kosovo, Amir Rrahmani, considerând că de la el a început întregul scandal și el a fost cel care a decis părăsirea terenului.

”Ne-am fi dorit să terminăm meciul pe teren, dar s-a văzut că ei nu mai aveau șanse să câștige și au încercat să apeleze la toate tertipurile. Au vrut să câștige cu 3-0 ca să mai aibă șanse. A fost o partidă dificilă.

Acum nu știu decizia UEFA, pentru că mi se pare că am stat foarte mult. Știam că este un protocol, la 15 minute după ce ieși de pe teren… noi am stat aici, am înghețat cu toții. Acum trebuie să ne revenim și să nu fim răciți. Asta cred că contează mai mult.

(n.r. – Frustrare din partea lor?) Da, s-a văzut la Rrahmani. Așa a fost și în tur, de la el plecau toate. Căpitan de echipă și să te comporți în halul acesta. Dar ăsta este caracterul lui, pentru că alți jucători, gen Muriqi… am vorbit mereu și este un băiat foarte ok, foarte fair-play.

Dar de la el a început tot scandalul, de la căpitanul lor. Dar asta cred că a fost, că nu mai aveau nicio șansă să câștige și au vrut să găsească ceva”, a spus Burcă.

Kosovarii au stat la pândă

La rândul său, portarul Florin Niță a mărturisit că nu a auzit niciun fel de scandare care să fi dus la și crede că aceștia au așteptat să apară o scandare potrivnică pentru a face scandal.

”Din primul și până în ultimul minut au așteptat o scandare. Nu știu ce li s-a părut lor, eu nu am auzit nimic. Am fost surprins de decizia pe care au luat-o de a ieși, chiar nu știam ce s-a întâmplat. Credeam că a fost de la conflictul cu Denis Alibec, dar nu am auzit.

Părerea mea este că toți ne-am sacrificat, toți am muncit, nu este numai meritul meu. Mă bucur că nu am primit gol și că am făcut o treabă bună. Le mulțumesc suporterilor, dar îi rog să susțină echipa, nu doar individual. Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să nu pierdem în această seară.

Ne dorim ca meciul următor să îl tratăm mult mai serios, mult mai atenți la detaliile tehnico tactice și să reușim să înscriem. Vrem să visăm și să aspirăm la mai sus, nu trebuie să ne mulțumim cu puțin”, a afirmat Niță.