CE TREBUIE SĂ ȘTII Răzvan Marin, încrezător înaintea barajului din luna martie!

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Mijlocașul „tricolorilor” a vorbit despre prestația echipei de la Zenica, despre barajul din luna martie din Liga Națiunilor, dar și despre obiectivul de a ajunge din nou la Campionatul European, în 2028.

Răzvan Marin, încrezător înaintea barajului din luna martie!

Titular în partida de la Zenica, , când „tricolorii” au avut 1-0, dar și ocazii să majoreze diferența. Fotbalistul lui AEK Atena este convins că echipa națională poate obține rezultate mai bune și a transmis că următoarea prioritate este câștigarea barajului pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor.

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În același timp, mijlocașul nu și-a ascuns dezamăgirea , dar a găsit și motive de optimism în jocul prestat de România. Acesta a amintit inclusiv de partida cu Polonia, câștigată de „tricolori” cu 2-1, și consideră că echipa a arătat bine în ambele întâlniri, cel puțin în anumite momente.

„Cred că am făcut o primă repriză foarte bună, în care putem face chiar și 2-0. Am avut situații, niște contraatacuri, pe care le puteam fructifica mai bine. Trebuie să câștigăm barajul ca să rămânem în Liga B din Liga Națiunilor. (n.r. – Preferi vreo adversară?) Nu. Nici nu știu exact cu cine am putea juca. Nu m-am uitat, nu mă interesează. Vom vedea cu cine vom juca și trebuie să facem totul pentru a câștiga.

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Cred că în meciul de acasă cu Polonia am jucat foarte bine, am jucat ce trebuie. Chiar și astăzi, în prima repriză, am jucat ce trebuia. Din păcate, nu am reușit să scoatem un rezultat pozitiv în seara aceasta, dar cred că suntem pe drumul cel bun. (n.r. – Despre scandările rasiste ale bosniacilor) Sincer, eu nu auzisem. A venit arbitrul și mi-a transmis. Am mai fost tratați așa. Trebuie să avem încredere, să credem până la capăt și, bineînțeles, acesta va fi obiectivul nostru principal: să mergem la EURO 2028”, a declarat Răzvan Marin după meci.

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