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Răzvan Marin, omul meciului în AEK Atena – LASK Linz 1-0! Ce notă a primit după ce i-a adus 3 puncte mari echipei sale în Champions League

Răzvan Marin a înscris unicul gol al partidei AEK Atena - LASK Linz, iar echipa sa a debutat cu dreptul în Champions League! Ce notă a primit internaționalul român pentru prestația sa
Ciprian Păvăleanu
08.09.2026 | 21:40
Razvan Marin omul meciului in AEK Atena LASK Linz 10 Ce nota a primit dupa ce ia adus 3 puncte mari echipei sale in Champions League
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Răzvan Marin a fost desemnat omul meciului în AEK Atena - LASK Linz, din etapa 1 a fazei ligii UEFA Champions League. Foto: Hepta.ro
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Răzvan Marin (30 de ani) a demonstrat că nu este un as doar de la punctul cu var, iar loviturile libere fac parte din arsenalul său. Internaționalul român a înscris unicul gol pentru campioana Greciei, după ce a trimis balonul direct în vinclul porții lui LASK Linz.

Răzvan Marin, cel mai bun om de pe teren în Champions League

Răzvan Marin a fost desemnat cel mai bun om de pe teren în meciul AEK Atena – LASK Linz 1-0, după ce a înscris unicul gol al partidei printr-o execuție superbă din lovitură liberă. Internaționalul român nu i-a dat nicio șansă portarului austriecilor, trimițând o minge, parcă teleghidată, direct în vinclu, la colțul lung.

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Pe lângă reușita care a adus trei puncte importante elenilor, Răzvan Marin a avut și o prestație defensivă de excepție și mai multe pase și centrări ce au creat pericol în careul austriecilor. Pentru prestația sa, Răzvan Marin a primit nota 8.6 pe site-ul SofaScore și a fost desemnat „Man of the match” de UEFA.

Statisticile lui Răzvan Marin din meciul AEK Atena – LASK Linz

Răzvan Marin a fost integralist pentru campioana Greciei și, după cum spuneam, a făcut un meci foarte bun, pe lângă golul reușit în prima repriză. El a avut o acuratețe a paselor de 88%, reușind să trimită corect 43 de pase dintr-un total de 49. El a centrat de 5 ori pentru colegii săi, iar 4 dintre ele și-au găsit ținta.

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De asemenea, Răzvan Marin a punctat și la capitolul creativității, reușind să dea 5 pase ce au condus direct la șutul unuia dintre colegii săi. La capitolul șuturi, Răzvan Marin a avut doar două încercări, ambele din lovitură liberă. Una s-a transformat în gol, iar al doilea șut, dintr-o poziție bună, s-a oprit în zidul advers. Internaționalul român a avut 74 de atingeri, și-a câștigat 7 din 12 dueluri la sol și a reușit 5 recuperări.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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