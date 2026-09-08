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Răzvan Marin (30 de ani) a demonstrat că nu este un as doar de la punctul cu var, iar loviturile libere fac parte din arsenalul său. Internaționalul român a înscris unicul gol pentru campioana Greciei, după ce a trimis balonul direct în vinclul porții lui LASK Linz.

Răzvan Marin, cel mai bun om de pe teren în Champions League

Răzvan Marin a fost desemnat cel mai bun om de pe teren în meciul AEK Atena – LASK Linz 1-0, după ce Internaționalul român nu i-a dat nicio șansă portarului austriecilor, trimițând o minge, parcă teleghidată, direct în vinclu, la colțul lung.

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Pe lângă reușita care a adus trei puncte importante elenilor, Răzvan Marin a avut și o prestație defensivă de excepție și mai multe pase și centrări ce au creat pericol în careul austriecilor. Pentru prestația sa, Răzvan Marin a primit nota 8.6 pe site-ul SofaScore și

Statisticile lui Răzvan Marin din meciul AEK Atena – LASK Linz

Răzvan Marin a fost integralist pentru campioana Greciei și, după cum spuneam, a făcut un meci foarte bun, pe lângă golul reușit în prima repriză. El a avut o acuratețe a paselor de 88%, reușind să trimită corect 43 de pase dintr-un total de 49. El a centrat de 5 ori pentru colegii săi, iar 4 dintre ele și-au găsit ținta.

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De asemenea, Răzvan Marin a punctat și la capitolul creativității, reușind să dea 5 pase ce au condus direct la șutul unuia dintre colegii săi. La capitolul șuturi, Răzvan Marin a avut doar două încercări, ambele din lovitură liberă. Una s-a transformat în gol, iar al doilea șut, dintr-o poziție bună, s-a oprit în zidul advers. Internaționalul român a avut 74 de atingeri, și-a câștigat 7 din 12 dueluri la sol și a reușit 5 recuperări.