Răzvan Marin, eroul lui Cagliari pe terenul lui Juventus! Gol decisiv în minutul 88, chiar înainte de meciurile naționalei. Video

Răzvan Marin a reușit să înscrie pentru Cagliari în poarta lui Juventus pe finalul meciului de la Torino. Cum a marcat mijlocașul central al naționalei României înainte de „dubla” cu Cipru și Lituania.

Răzvan Marin, gol extrem de important pentru Cagliari în deplasare la Juventus

Răzvan Marin a fost eroul echipei din Sardinia după ce a marcat din lovitură de la unspreceze metri în minutul 88. Ulterior, Juventus Torino a rămas în zece oameni. . Torinezii l-au pierdut pe Conceicao, care a văzut al doilea galben în minutul 89 pentru o simulare.

Mijlocașul echipei naționale a României . Și de această dată, Răzvan Marin a executat perfect și l-a învins pe Di Gregorio, după ce Piccoli a fost faultat în careu.

Fiul lui Petre Marin a intrat pe teren în minutul 65, când l-a înlocuit pe Antoine Makoumbou. Juventus deschisese scorul încă din minutul 15, tot după un penalty, transformat de Dusan Vlahovic.

Răzvan Marin și Cagliari au doar 6 puncte după primele 7 etape

Echipa lui Răzvan Marin a obținut un egal de moral, mai ales că avea doar 5 puncte după primele 6 etape. În acest moment, Cagliari e pe locul 16 în clasament, în timp ce Juventus e pe 3 cu 13 puncte din 7 meciuri.

Evoluția bună a lui Răzvan Marin este cu siguranță un plus pentru Mircea Lucescu și naționala României, care se pregătește de „dubla” din Liga Națiunilor cu Cipru și Lituania.

Răzvan Marin a ajuns la al doilea gol consecutiv în Serie A, . Mijlocașul are cifre bune și la națională în această campanie, după ce a reușit să marcheze cu Kosovo, când a oferit și o pasă decisivă, plus împotriva Lituaniei.

Lăudat de Adrian Mutu pentru cum execută penalty-urile: „Are o lovire a mingii extraordinară”

Adrian Mutu a analizat la FANATIK SUPERLIGA modul în care Răzvan Marin execută loviturile de la unsprezece metri: „Avem două penalty-uri în două meciuri și eu cred că trebuie remarcat cum execută Răzvan Marin penalty-urile. Pentru că le execută incredibil de bine. I-am spus-o și lui personal când l-am văzut și l-am felicitat pentru curajul și execuția pe care a avut-o la europene, într-un moment decisiv. Și în astea două meciuri a bătut extraordinar.

Diversifică, nu bate mereu pe același colț, este un băiat care are o lovire a mingii extraordinară. Îmi place de el și personalitatea pe care o are. Eu cred că e un executant bun, foarte bun. Diversitatea pe care o are când execută și cum o lovește, pentru că, haideți să ne uităm la penalty-ul executat în Kosovo, a fost șiret plin.

Să dai șiret plin într-un colț e o doză mare de risc. Dacă o lovești cu interiorul sau exteriorul se duce spre portar sau afară. El a dat șiret plin în colțul ăla, acum a dat pe mijloc pentru că și el probabil știe că e și va fi analizat de adversari. La europene a dat sus. Și viteza cu care execută penalty-urile îmi place”, a mai spus „Briliantul”.

A revenit în această vară de la Empoli

Răzvan Marin a fost împrumutat în sezonul trecut la Empoli, unde a avut de asemenea evoluții bune. Asta i-a făcut pe cei de la Cagliari să îl aducă înapoi la echipă. Internaționalul român mai are contract cu Cagliari până la finalul acestui sezon și are o cotă de 3,5 milioane de euro conform Transfermarkt.

La echipa națională a României, închizătorul a reușit 7 goluri în 61 de partide. Pentru Mircea Lucescu, Răzvan Marin este fără doar și poate una dintre piesele de bază din angrenajul echipei și cel mai probabil va fi titular în ambele meciuri.