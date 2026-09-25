Sport

Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu. Bornă istorică pentru mijlocaș la meciul Suedia – România

Răzvan Marin a intrat în istoria României la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Mijlocașul de la AEK Atena l-a depășit într-un clasament all-time inclusiv pe Cristi Chivu, fostul căpitan al „tricolorilor”
Cristi Coste, Tibi Cocora
25.09.2026 | 22:14
Razvan Marin la depasit pe Cristi Chivu Borna istorica pentru mijlocas la meciul Suedia Romania
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu. Bornă istorică pentru mijlocaș la meciul Suedia - România. FOTO: Fanatik / Mihai Antonio Vasile
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Răzvan Marin (30 de ani) a atins o bornă importantă în duelul cu Suedia din prima etapă a UEFA Nations League. Mijlocașul naționalei României l-a întrecut inclusiv pe Cristi Chivu în clasamentul all-time al selecțiilor.

Răzvan Marin pe locul 16 în topul celor mai selecționați jucători

Duelul dintre Suedia și România, de la Solna, va rămâne mereu în amintirea lui Răzvan Marin. Mijlocașul de la AEK Atena a ajuns la cota 76 în ceea ce privește numărul selecțiilor la echipa națională. După ce a atins această bornă, Marin a urcat pe locul 16 în clasamentul celor mai selecționați jucători.

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Răzvan Marin i-a depășit astfel pe fostul căpitan al primei reprezentative, Cristi Chivu, și pe Rodion Cămătaru, ambii cu câte 75 de selecții în tricoul echipei naționale, și a făcut un nou pas în clasamentul all-time al „tricolorilor”.

Ajuns la 76 de apariții pentru România, mijlocașul în vârstă de 30 de ani, care evoluează la campioana Greciei, ocupă acum locul 16 în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe selecții. Dintre fotbaliștii aflați în actualul lot al naționalei, doar Nicolae Stanciu îl devansează, căpitanul României având 87 de meciuri sub „tricolor”

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Hagi și Popescu sunt pe podium

Liderul clasamentului este Dorinel Munteanu, cu 134 de selecții pentru echipa națională. Pe poziția a doua se află actualul selecționer al României, Gheorghe Hagi, cu 123 de apariții în tricoul României, în timp ce podiumul este completat de Gică Popescu, cu 116 meciuri disputate pentru prima reprezentativă.

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  • 12 goluri a marcat Răzvan Marin până în acest moment pentru echipa națională a României
  • 4 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului în vârstă de 30 de ani, conform transfermarkt.com
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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