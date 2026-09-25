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Răzvan Marin (30 de ani) a atins o bornă importantă în duelul cu Suedia din prima etapă a UEFA Nations League. Mijlocașul naționalei României l-a întrecut inclusiv pe Cristi Chivu în clasamentul all-time al selecțiilor.

Răzvan Marin pe locul 16 în topul celor mai selecționați jucători

va rămâne mereu în amintirea lui Răzvan Marin. Mijlocașul de la AEK Atena a ajuns la cota 76 în ceea ce privește numărul selecțiilor la echipa națională. După ce a atins această bornă, Marin a urcat pe locul 16 în clasamentul celor mai selecționați jucători.

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Răzvan Marin i-a depășit astfel pe fostul căpitan al primei reprezentative, Cristi Chivu, și pe Rodion Cămătaru, ambii cu câte 75 de selecții în tricoul echipei naționale, și a făcut un nou pas în clasamentul all-time al „tricolorilor”.

Ajuns la 76 de apariții pentru România, , ocupă acum locul 16 în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe selecții. Dintre fotbaliștii aflați în actualul lot al naționalei, doar Nicolae Stanciu îl devansează, căpitanul României având 87 de meciuri sub „tricolor”

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Hagi și Popescu sunt pe podium

Liderul clasamentului este Dorinel Munteanu, cu 134 de selecții pentru echipa națională. Pe poziția a doua se află actualul selecționer al României, Gheorghe Hagi, cu 123 de apariții în tricoul României, în timp ce podiumul este completat de Gică Popescu, cu 116 meciuri disputate pentru prima reprezentativă.

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