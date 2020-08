Răzvan Marin nu a reuşit în anul care a trecut să îşi găsească locul la Ajax Amsterdam, după ce olandezii au plătit suma de 12,5 milioane de euro în vara lui 2019 pentru a-l transfera pe internaţionalul român de la Standard Liege, socotit la acel moment drept succesorul lui Frenkie de Jong, plecat la Barcelona.

Din păcate, după ce i-a acordat tot creditul la început, antrenorul Eric ten Hag s-a văzut nevoit să îl trimită pe Marin pe banca de rezerve, de unde a mai ieşit destul de rar, pentru a juca spre final de partidă câteva minute şi toată presa din Ţările de Jos dădea ca sigură renunţarea la serviciile românului.

Însă, poate şi ca urmare a pandemiei, care a afectat economic inclusiv cluburile cu echilibru financiar, Ajax nu s-a despărţit încă de Răzvan Marin. Dimpotrivă, antrenorul ten Hag a început cu el pe teren atât în amicalul cu Waalwijk cât şi în cel cu cu Wolfsberger.

Răzvan Marin, desfiinţat după jocul slab din pregătirile lui Ajax

Degeaba, Răzvan Marin a avut aceeaşi evoluţie ştearsă, departe de calităţile sale incontestabile, demonstrate cu prisosinţă în Belgia şi chiar la echipa naţională. Se vede clar că nu reuşeşte să se integreze în jocul lăncierilor şi foarte probabil după acest stagiu de pregătire i se va spune că nu va rămâne în lot.

Foste glorii ale clubului din Amsterdam nu l-au menajat deloc pe Răzvan Marin, criticându-l sever pentru evoluţiile sale. Primul a fost Marc Overmars, actualmente director sportiv la Ajax: „Românul a avut o prestație incoloră. Îmi pare rău, dar el trebuie să plece. Pe postul lui, frânează creșterea tinerilor din Academie”.

Rafael van der Vaart crede că românul poate mai mult

Invitat în studioul unui post TV Rafael van der Vaart a fost şi mai caustic la adresa lui Răzvan Marin, însă este convins că acesta are un potenţial mult mai mare decât ceea ce a arătat. „Foarte slab, foarte slab. Se mișcă bine, am avut întotdeauna sentimentul că poate mult mai mult. Dar nu are încredere deloc. Cum joacă mingea parcă e daltonist”.

Nu vreau să spun o prostie, însă eu continuu să cred că poate mai mult. Era probabil cel mai bun de la Standard Liège. Ajungând la Ajax, e ca și cum și-ar spune «nu sunt suficient de bun».

Românul e căutat de echipe din Serie A şi din La Liga

Nu ai voie să pierzi mingea pe postul lui la Ajax. Nu e posibil”. Batavul îi evidențiază și calitățile. „Dacă îi vezi cursele, avansările, șutul bun… Acela este el”. A repetat la final: “Sunt sigur că poate mai mult”.

Dacă va pleca, lucru extrem de probabil, Răzvan Marin nu duce lipsă de oferte. Sassuolo, echipa lui Vlad Chiricheş şi Cagliari din Serie A sunt gata oricând pentru negocieri, dar se spune că şi Roma, care şi-a schimbat de curând proprietarul, ar fi interesată, iar din La Liga finalista Europa League, Sevilla, l-ar dori pe român.

